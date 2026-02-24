Kings League extiende su alianza estratégica hasta 2028 y refuerza su expansión global

Adidas y la Kings League extienden su alianza hasta junio de 2028. La marca de la tres franjas y la innovadora liga de futbol de Gerard Piqué entran en una nueva etapa que beneficiará a ambos con colecciones y activaciones centradas en los aficionados.

La alianza comenzó en 2023, cuando la naciente liga en España logró un acuerdo temprano con la marca deportiva. Desde entonces, ambas partes han trabajado de la mano hasta convertir el proyecto en una de las propiedades deportivas más disruptivas del panorama internacional.

La Kings League seguirá siendo vestida por Adidas | INSTAGRAM: kingsleague_mex

“Bajo el nuevo acuerdo, adidas continuará equipando a los equipos, jugadores y staff de Kings League con indumentaria técnica de vanguardia, con diseños creativos y atrevidos que reflejan la identidad energética y disruptiva de la liga. Asimismo, adidas seguirá suministrando el balón oficial de la Kings League y otros elementos técnicos esenciales”, compartió la organización.

El acuerdo abarca tanto la Kings League como la Queens League en todas sus ligas regionales: México, Brasil, España, Italia, Francia, Alemania y la región MENA. Además, incluye sus dos torneos insignia anuales: la Kings World Cup Nations y la Kings World Cup Clubs.

Sam Handy, GM de adidas Football, señaló:

“Tanto la Kings League como la Queens League han ofrecido a audiencias jóvenes y diversas una nueva forma de conectar con el futbol. Su crecimiento continuo demuestra claramente el enorme apetito por formatos innovadores. Renovar esta emocionante colaboración refleja la ambición compartida de adidas de impulsar la cultura del futbol más allá de la cancha y de estar presentes donde surgen nuevas formas de interacción.”

Balón de la Kings League | X: @kingsleague_mex

La Kings League se ha convertido en un fenómeno entre las audiencias jóvenes en medios digitales. Desde su lanzamiento en noviembre de 2022, ha alcanzado 36 millones de seguidores en redes sociales; su contenido ha generado 26 mil millones de impresiones y más de 1,000 millones de interacciones. Además, más del 80% de sus seguidores tienen menos de 34 años, consolidando su conexión con las nuevas generaciones.

El crecimiento del Universo Kings ha sido notable y constante, cerrando la temporada 2026 con la Kings World Cup Nations, celebrada en São Paulo, Brasil, ante más de 40 mil personas, confirmando su consolidación como fenómeno global.