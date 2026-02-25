¿Adiós Mundial? Gilberto Mora no tiene fecha para volver a las canchas, revela Javier Aguirre

Javier Aguirre habló sobre la situación física de Gilberto Mora, joven talento mexicano que continúa en proceso de recuperación de una pubalgia, una lesión compleja que lo mantiene fuera de las canchas tanto a nivel de club como de selección y enciende las alarmas de cara a la Copa del Mundo.

La prioridad es que Mora llegue al Mundial | MEXSPORT

NO HAY FECHA PARA GILBERTO MORA

En conferencia de prensa, el ‘Vasco’ fue claro al reconocer que no hay una fecha definida para el regreso del futbolista.

“No sé cuándo regresaría de su lesión Gilberto Mora”, afirmó el estratega nacional.

Javier Aguirre en conferencia de prensa| IMAGO7

LAS TRES OPCIONES PARA GILBERTO MORA

Aguirre reveló que recientemente estuvo en Tijuana, durante el partido entre Xolos de Tijuana y Club Puebla, donde pudo convivir con el jugador y conocer de primera mano su situación médica.

“Estuve en Tijuana. En el Xolos vs Puebla, estuve con él en el palco. Iba a ir a una evaluación con otro médico por una tercera opinión, es una lesión compleja. Hay tres teorías: que te operes y puedes jugar; la otra es reposar; y la tercera es combinarlas”, explicó.

“Está en la etapa en que no se pusieron de acuerdo, está en un buen tratamiento. Yo estoy en comunicación con sus médicos y especialistas. Yo creo que su juventud le va a ayudar. Hoy no está disponible; en qué tiempo volverá no

Gilberto Mora presenta pubalgia | IMAGO7

Tal como lo adelantó Alberto Bernard en Los Infiltrados de RÉCORD, el joven futbolista decidió no operarse y, hasta el momento, se encuentra en reposo absoluto como parte del tratamiento conservador elegido.