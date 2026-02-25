México vs Portugal: FMF rompe el silencio y manda inesperado mensaje sobre posible cancelación

Tras la incertidumbre generada por la postura de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) respecto a la situación de seguridad en México, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha roto el silencio. A través de un comunicado oficial, el organismo nacional aseguró que los planes para el encuentro amistoso de cara al Mundial 2026 no han sufrido modificaciones.

México se enfrentará a Portugal | MexSport

La FMF fue clara al señalar que existe una sintonía total con sus homólogos europeos para llevar a cabo el compromiso. El mensaje principal del organismo mexicano destaca los siguientes puntos:

Sin cambios: Tanto la fecha (28 de marzo) como la sede se mantienen firmes.

Voluntad bilateral: La FMF recalca que es un deseo mutuo que el partido de preparación se celebre en territorio mexicano.

Coordinación: Existe un contacto permanente entre ambas instituciones para garantizar la viabilidad del evento.

La Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo.

México vs Uruguay | MEXSPORT

Es importante señalar que en el comunicado de la FMF resaltan en un par de ocasiones que el partido sigue el pie "hasta el momento", por lo que si bien, ambas federaciones tiene dispoción para que el partido se lleve a cabo, existe la posibilidad de un cambio en el futuro.

LA PREOCUPACIÓN DE PORTUGAL

Esta aclaración surge como respuesta directa al comunicado emitido previamente por la Federación Portuguesa de Futbol. La entidad lusa había manifestado una "monitorización permanente y atenta" sobre la situación delicada que atraviesa México, subrayando que la seguridad de sus jugadores y staff es la prioridad absoluta.

Portugal incluso vinculó la decisión final a las indicaciones que brinde el Gobierno portugués, lo que encendió las alarmas sobre una posible cancelación del encuentro que servirá además para la reapertura oficial del Estadio Azteca.

REINAGURACIÓN DEL ESTADIO BANORTE SIGUE EN PIE

La reapertura del Coloso de Santa Úrsula ha tenido muchos más problemas de los esperados y entre retrasos importantes con las obras de remodelación y la ola de violencia que sacude el país, la reinaguración el ahora Estadio Banorte estaba en duda para muchos. Sin embargo, la FMF ha dejado claro que ninguno de estas situaciones serán problema para que el 28 de marzo ruede de nueva cuenta el balón en la mítica cancha del Azteca.