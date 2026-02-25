Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

México vs Portugal: FMF rompe el silencio y manda inesperado mensaje sobre posible cancelación

Selección de Portugal mandó un comunicado tras la inseguridad que se vive en México. En peligro su juego amistoso en la cancha del Estadio Azteca.
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 18:14 - 24 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
La Federación Mexicana de Futbol señala que al día de hoy el partido sigue en pie

Tras la incertidumbre generada por la postura de la Federación Portuguesa de Futbol (FPF) respecto a la situación de seguridad en México, la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ha roto el silencio. A través de un comunicado oficial, el organismo nacional aseguró que los planes para el encuentro amistoso de cara al Mundial 2026 no han sufrido modificaciones.

México se enfrentará a Portugal | MexSport

La FMF fue clara al señalar que existe una sintonía total con sus homólogos europeos para llevar a cabo el compromiso. El mensaje principal del organismo mexicano destaca los siguientes puntos:

  • Sin cambios: Tanto la fecha (28 de marzo) como la sede se mantienen firmes.

  • Voluntad bilateral: La FMF recalca que es un deseo mutuo que el partido de preparación se celebre en territorio mexicano.

  • Coordinación: Existe un contacto permanente entre ambas instituciones para garantizar la viabilidad del evento.

La  Federación Mexicana de Futbol y la Federación Portuguesa de Futbol aclaran que es deseo mutuo que el partido de preparación para el Mundial 2026 se celebre en México el 28 de marzo.
México vs Uruguay | MEXSPORT

Es importante señalar que en el comunicado de la FMF resaltan en un par de ocasiones que el partido sigue el pie "hasta el momento", por lo que si bien, ambas federaciones tiene dispoción para que el partido se lleve a cabo, existe la posibilidad de un cambio en el futuro.

LA PREOCUPACIÓN DE PORTUGAL

Esta aclaración surge como respuesta directa al comunicado emitido previamente por la Federación Portuguesa de Futbol. La entidad lusa había manifestado una "monitorización permanente y atenta" sobre la situación delicada que atraviesa México, subrayando que la seguridad de sus jugadores y staff es la prioridad absoluta.

Portugal incluso vinculó la decisión final a las indicaciones que brinde el Gobierno portugués, lo que encendió las alarmas sobre una posible cancelación del encuentro que servirá además para la reapertura oficial del Estadio Azteca.

REINAGURACIÓN DEL ESTADIO BANORTE SIGUE EN PIE

La reapertura del Coloso de Santa Úrsula ha tenido muchos más problemas de los esperados y entre retrasos importantes con las obras de remodelación y la ola de violencia que sacude el país, la reinaguración el ahora Estadio Banorte estaba en duda para muchos. Sin embargo, la FMF ha dejado claro que ninguno de estas situaciones serán problema para que el 28 de marzo ruede de nueva cuenta el balón en la mítica cancha del Azteca.

Panorámica del Estadio Azteca | MEXSPORT
Últimos videos
Lo Último
20:57 Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
20:47 Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
20:30 FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
20:10 Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
20:02 ¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
19:53 Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026
19:52 PSG vs Mónaco: ¿Dónde y a qué hora ver el juego de Vuelta de los Playoffs de la Champions League?
19:40 UFC Fight Night: Moreno vs. Kavanagh en CDMX: Todo lo que debes saber del regreso del octágono
19:32 ¿Quién es Rafael Jódar? La joya del tenis que deslumbra en el Abierto Mexicano de Acapulco
19:28 Sergio Mayer ya tiene suplente en la Cámara de Diputados; hoy rindió protesta
Tendencia
1
Contra ¿Qué es el Tationil Plus 3000 mg? El medicamento encontrado en la casa del Mencho
2
Contra ¿De qué murió Héctor Zamorano, de 47 años, primer eliminado de La Academia?
3
Contra ¿Peso Pluma investigado por presunto lavado de dinero tras la muerte de “El Mencho”? Esto se sabe
4
Contra ¿Fue atacado C4 Jiménez? Aparece en una camilla de hospital y anuncia pausa en su programa
5
Futbol México vs Islandia ¿Cuándo y dónde ver el partido amistoso del Tricolor?
6
Contra Ella es María Julissa, influencer señalada de ‘poner’ al Mencho para su abatimiento
Te recomendamos
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Contra
24/02/2026
Robbie Williams en CDMX: Fecha, lugar, preventa y costo de boletos
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
Futbol
24/02/2026
Alfredo Tena 'culpa' a la Selección Mexicana por la lesión de Gilberto Mora
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Futbol Internacional
24/02/2026
FIFA y su postura sobre la situación en México y la Copa del Mundo: "Confianza total"
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
Contra
24/02/2026
Operativo Mencho: caen 10 policías y su director en Michoacán por supuestos vínculos con el CJNG
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Futbol Nacional
24/02/2026
¡Mucho más 'lana'! América tendrá importante inversión millonaria muy pronto
Alemania pide garantía de seguridad de cara a la Copa del Mundo | MEXSPORT
Futbol
24/02/2026
Alemania pide a la FIFA garantías de seguridad en México para el Mundial 2026