Futbol

"Solo nos dan atole con el dedo": Néstor de la Torre lanza dardo a proceso de Javier Aguirre

Néstor de la Torre exdirectivo mexicano | IMAGO7
Jorge Armando Hernández 11:41 - 24 febrero 2026
El exdirectivo considera que México no va a ser un gran papel en el Mundial y tiró una pedrada al Vasco

Néstor de la Torre, exdirectivo mexicano, fue contundente al declarar que la Selección Mexicana vive momentos de crisis, subrayando que Javier Aguirre tomó el proyecto en un punto crítico al borde de caer al precipicio incluso antes del Mundial Qatar 2022.

Néstor de la Torre lanzó dardo al proceso de Javier Aguirre | MEXSPORT

De la Torre apuntó en el programa 'Faitelson sin Censura' que la Federación Mexicana de futbol se la pasa prometiendo cosas que no cumple. Afirmó que se habla de crecimiento futbolístico y desarrollo pero realmente no hay acciones concretas que impulsen esos cambios.

La Federación promete cambios estructurales y promete cambios reales dentro del futbol mexicano para una estructura y garantizar un crecimiento futbolístico y creo que no ha sido así, nos la hemos pasado en promesas. Nos dan puro atole con el dedo.

Señaló que los directivos mexicanos apostaron por Javier Aguirre en tiempos de crisis por su personalidad fuerte y su experiencia gestionando situaciones adversas pero que aún así le dieron una papa caliente. Adelantó que el problema principal es una falta excesiva de talento en la cancha.

Néstor de la Torre considera que hay una crisis de talento| MEXSPORT

¿Cuándo debuta México en la Copa del Mundo?
Copa del Mundo 2026 | AP

La Selección Mexicana comandada por Javier Aguirre debutará el próximo 11 de junio en el Estadio Azteca frente a la Selección Sudafricana misma que enfrentó en el año 2010 con Javier Aguirre al frente.

