Diego Campillo quiere demostrar su capacidad para estar en Selección Mexicana para el Mundial 2026

Diego Campillo atraviesa un presente positivo con Guadalajara, en donde ha sido clave para que el equipo sea líder momentáneo en el Clausura 2026 de la Liga MX. Además de su calidad defensivamente, el joven futbolista también aporta a la salida con balón controlado.

Su rendimiento le valió para ser convocado por la Selección Mexicana para el duelo ante Islandia, un encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 que le servirá a Javier Aguirre para analizar posibles alternativas provenientes de la Liga MX.

Diego Campillo vive un gran momento con Chivas| MEXSPORT

¿Qué dijo Campillo sobre su convocatoria a la Selección Mexicana?

Sobre su llamado a la Selección Mexicana, el joven defensor aseguró estar motivado y hará lo mejor para que no sea la primera y última convocatoria con el Tri, el sueño de cualquier futbolista nacional.

"Es emocionante saber que se acerca el Mundial y haber sido convocado. Llegar hasta aquí es difícil, lo he vivido y me ha costado mucho, sé que no es poca cosa.

"Cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme y llego aquí, todo esto me motiva a querer estar siempre cerca de este entorno y mantenerme involucrado. Llevaré el uniforme con orgullo cada vez que esté presente, siendo consciente de lo que represento y esforzándome por hacerlo bien”, dijo Campillo.

Campillo se ganó la convocatoria a la Selección por su nivel en Chivas | MEXSPORT

Campillo asume todos los partidos como una final

Campillo dejó en claro que todos los partidos que disputa los vive como si fueran el último, una actitud que considera que es la clave para ser llamado por Javier Aguirre y por tener regularidad bajo el mando de Gabriel Milito en Chivas.

“Los partidos, ya sea aquí o en mi club, los asumo de la misma manera: para mí, siempre son como una final. Creo que por eso estoy aquí. Este partido, aunque sea una convocatoria y estancia corta, lo jugaré igual, como si fuera una final.

"No es para impresionar a nadie ni para hacer algo adicional, sino para que sepan lo que puedo aportar, simplemente lo que siempre hago. Este llamado llega en un momento importante, también estoy recuperado de una lesión. Esa pausa me ayudó en ciertos aspectos y me perjudicó en otros por los tiempos, pero aquí estamos. Creo que eso también es importante”, añadió Campillo.

Diego Campillo expresó su deseo de aportar en la Selección Mexicana | MEXSPORT

Por último, el defensor expresó su sensación sobre el debut con la Selección Mexicana. Campillo espera que pueda tener participación con el Tri para demostrar sus capacidades en un entorno donde los ojos estarán puestos sobre él.