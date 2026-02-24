Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Diego Campillo quiere demostrar su capacidad para estar en Selección Mexicana para el Mundial 2026

Diego Campillo fue convocado con la Selección Mexicana | IMAGO7
Diego Campillo fue convocado con la Selección Mexicana | IMAGO7
David Torrijos Alcántara
David Torrijos Alcántara 19:30 - 23 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El central de Chivas quiere ganarse su lugar en el equipo de Javier Aguirre

Diego Campillo atraviesa un presente positivo con Guadalajara, en donde ha sido clave para que el equipo sea líder momentáneo en el Clausura 2026 de la Liga MX. Además de su calidad defensivamente, el joven futbolista también aporta a la salida con balón controlado.

Su rendimiento le valió para ser convocado por la Selección Mexicana para el duelo ante Islandia, un encuentro de preparación rumbo a la Copa del Mundo 2026 que le servirá a Javier Aguirre para analizar posibles alternativas provenientes de la Liga MX.

Diego Campillo vive un gran momento con Chivas| MEXSPORT

¿Qué dijo Campillo sobre su convocatoria a la Selección Mexicana?

Sobre su llamado a la Selección Mexicana, el joven defensor aseguró estar motivado y hará lo mejor para que no sea la primera y última convocatoria con el Tri, el sueño de cualquier futbolista nacional.

"Es emocionante saber que se acerca el Mundial y haber sido convocado. Llegar hasta aquí es difícil, lo he vivido y me ha costado mucho, sé que no es poca cosa.

"Cuando sale la convocatoria, cuando me pongo el uniforme y llego aquí, todo esto me motiva a querer estar siempre cerca de este entorno y mantenerme involucrado. Llevaré el uniforme con orgullo cada vez que esté presente, siendo consciente de lo que represento y esforzándome por hacerlo bien”, dijo Campillo.

Campillo se ganó la convocatoria a la Selección por su nivel en Chivas | MEXSPORT

Campillo asume todos los partidos como una final

Campillo dejó en claro que todos los partidos que disputa los vive como si fueran el último, una actitud que considera que es la clave para ser llamado por Javier Aguirre y por tener regularidad bajo el mando de Gabriel Milito en Chivas.

“Los partidos, ya sea aquí o en mi club, los asumo de la misma manera: para mí, siempre son como una final. Creo que por eso estoy aquí. Este partido, aunque sea una convocatoria y estancia corta, lo jugaré igual, como si fuera una final.

"No es para impresionar a nadie ni para hacer algo adicional, sino para que sepan lo que puedo aportar, simplemente lo que siempre hago. Este llamado llega en un momento importante, también estoy recuperado de una lesión. Esa pausa me ayudó en ciertos aspectos y me perjudicó en otros por los tiempos, pero aquí estamos. Creo que eso también es importante”, añadió Campillo.

Diego Campillo expresó su deseo de aportar en la Selección Mexicana | MEXSPORT

Por último, el defensor expresó su sensación sobre el debut con la Selección Mexicana. Campillo espera que pueda tener participación con el Tri para demostrar sus capacidades en un entorno donde los ojos estarán puestos sobre él.

“Sobre el debut, no pensaba mucho en cómo sería, pero sí me imaginaba debutando en la selección. Claro que uno se imagina jugando, pero con tantas ideas en la cabeza, nunca llegas a algo concreto. Espero que me toque, ya sea de titular, suplente, uno o noventa minutos: voy a dar el máximo esfuerzo. No sé cómo se dará, pueden pasar muchas cosas, pero lo haré de la mejor manera posible y estaré muy feliz si sucede”, sentenció Diego Campillo.

Últimos videos
Lo Último
20:43 CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
20:23 ¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
20:19 ¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
20:09 Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
20:02 David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
19:43 Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
19:30 Diego Campillo quiere demostrar su capacidad para estar en Selección Mexicana para el Mundial 2026
19:13 Marcelo Gallardo anuncia su salida de River Plate; su último partido será ante Banfield
19:06 Suprema Corte falla contra Telemundo por uso de imagen de Sandra Ávila en “La Reina del Sur”
18:56 Hoy No Circula martes 24 de febrero: estos autos no pueden circular en CDMX y Edomex
Tendencia
1
Futbol Nacional Juárez Femenil queda "atrapado" en Pachuca tras ola de violencia por la caída de "El Mencho"
2
Futbol Así reaccionó la prensa deportiva internacional tras abatimiento de ‘El Mencho’ en México
3
Contra Sheinbaum tras muerte de El Mencho: reconoce al Ejército y afirma que se trabaja por la paz
4
Contra El mapa del CJNG: los estados que controlaba El Mencho
5
Contra Declaran día inhábil el 23 de febrero tras violencia por muerte de El Mencho
6
Contra CDMX garantiza transporte y servicios tras muerte del Mencho; autoridades llaman a mantener la calma
Te recomendamos
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
Contra
23/02/2026
CDMX activa alerta roja, naranja y amarilla por frío este 24 de febrero
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
Futbol
23/02/2026
¡Fracaso! Santos queda eliminado del Campeonato Paulista ante equipo de Segunda División
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Futbol
23/02/2026
¿Y el Mundial? Miembro del cuerpo técnico del Tri, serio candidato a ser entrenador del Mallorca
Julián Quiñones previo al partido entre México y Ecuador en octubre de 2025 | MEXSPORT
Futbol
23/02/2026
Julián Quiñones, el mexicano con más goles en el año, que Javier Aguirre 'no ve'
David Martínez promete 'sacar chispas' en su siguiente pelea | X @ufc
Extremo
23/02/2026
David “El Doctor” Martínez promete sacar chispas ante Marlon “Chito” Vera
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro
Futbol
23/02/2026
Aficionado del Napoli es apuñalado por su esposa; se encuentra fuera de peligro