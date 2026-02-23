Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Tras hechos en Jalisco, Chivas realizará práctica vespertina y Atlas trabajó vía remota

Chivas y Atlas l IMAGO7
Alfredo Olivarez Ramírez 14:44 - 23 febrero 2026
Ambas escuadras no pararon en sus actividades previo a la Jornada 8

Luego de los acontecimientos registrados recientemente en el estado de Jalisco, los clubes de futbol CD Guadalajara y Atlas han definido posturas distintas respecto a la continuidad de sus actividades deportivas, priorizando en todo momento la seguridad de sus planteles y cuerpos de trabajo.

Por su parte, el Guadalajara mantendrá sus entrenamientos presenciales con normalidad en sus instalaciones por la tarde, siguiendo estrictamente los protocolos internos de seguridad y en comunicación constante con las autoridades estatales y municipales.

La directiva Rojiblanca junto al cuerpo técnico consideraron viable continuar con la planificación establecida, con el objetivo de no afectar la preparación física y táctica del equipo de cara a sus próximos compromisos oficiales, de igual manera se mantendrán atentos a cualquier indicación oficial que pudiera implicar modificaciones en la agenda deportiva.

Chivas previo al partido de J7 ante Cruz Azul | Imago7

Sin seleccionados

Los dirigidos por Gabriel Milito no contó con algunas figuras debido a al concentración con la Selección Mexicana en Querétaro para juego amistoso en Querétaro. Las Chivas se miden en la próxima fecha al Toluca, duelo que se disputará en el Nemesio Diez.

Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7
Richard Ledezma y Roberto Alvarado en el partido entre Chivas y Querétaro de la Jornada 3 del Clausura 2025 | IMAGO7

Atlas entrenó vía remota

En contraste, Atlas decidió implementar entrenamientos remotos como medida preventiva. La directiva del conjunto Rojinegro comunicó a sus jugadores trabajarán desde casa bajo la supervisión virtual del cuerpo técnico y del área de preparación física.

La indicación fue desde el primer equipo hasta fuerzas inferiores, por lo que no se realizó ninguna actividad presencial en las instalaciones de la Academia Aga, será en las próximas horas cuando se de a conocer si habrá actividad los días restantes de la semana.

Mudo Aguirre con Atlas tras marcar el 2-2 ante San Luis I IMAGO7

De igual manera a la situación de seguridad que atraviesa el estado de Jalisco, todos los eventos deportivos programados para este domingo y lunes fueron suspendidos y reprogramados hasta nuevo aviso. Entre los eventos afectados se encuentran los encuentros de Charros Softbol Femenil, Tapatías Voleibol y la corrida de toros en la Plaza Nuevo Progreso.

Las autoridades y las organizaciones deportivas continúan evaluando las condiciones para reanudar las actividades en cuanto existan garantías suficientes para el desarrollo seguro de los eventos y tener todo bajo seguridad ante cualquier disturbio que se pueda suscitar.

