Futbol Nacional

Liga MX: Fechas y horarios de los partidos de la Jornada 8 del Clausura 2026

Balón oficial del Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 15:51 - 23 febrero 2026
La actividad en el futbol mexicano continúa y el campeonato están prácticamente llegando a la mitad de su curso

La actividad no para y pese al duelo de la Selección Mexicana a mitad de semana, la Liga MX continúa su curso, llegando prácticamente a la mitad del Clausura 2026, un torneo atípico a ser el previo a la Copa del Mundo en casa.

JORNADA SIN PARTIDOS EN DOMINGO

La Jornada 8 del torneo Clausura 2026 presenta una configuración poco habitual, destacando una saturación de encuentros durante el viernes y, de forma sorpresiva, un domingo totalmente vacío de futbol profesional en la primera división.

La actividad arrancará con una intensidad inusual desde el viernes 27 de febrero. Debido a la necesidad de compactar los tiempos, la liga ha programado cuatro encuentros para este día. Las plazas de Querétaro, Mazatlán, Juárez y Tijuana verán acción casi de manera simultánea, convirtiendo la noche del viernes en el bloque con mayor carga de partidos de toda la jornada.

Balón de la Liga MX, Clausura 2026 | IMAGO7

CDMX VS NUEVO LEÓN

Para el sábado 28 de febrero, la jornada alcanzará su punto máximo de calidad con los enfrentamientos entre los equipos que lideran la tabla. El choque entre el Club América y los Tigres se perfila como el evento principal, cerrando la actividad de la semana en el Estadio Ciudad de los Deportes.

La razón técnica detrás de esta calendarización es la proximidad de la Jornada 9, la cual está programada como Jornada Doble. Al no programar partidos el domingo, la Liga MX busca garantizar que todos los clubes tengan al menos 72 horas de recuperación antes de volver a saltar a la cancha el próximo martes y miércoles.

