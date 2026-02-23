Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
¿Por qué sobrevolaron aviones militares en CDMX?

El sobrevuelo de aeronaves militares en CDMX corresponde al ensayo por el Día de la Bandera./ Captura de pantalla
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 16:18 - 23 febrero 2026
Surgieron especulaciones sobre un posible operativo de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”

En medio de la circulación de videos en redes sociales que mostraban aviones militares sobrevolando la Ciudad de México, surgieron especulaciones sobre un posible operativo de seguridad tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Sin embargo, la explicación oficial es distinta. El sobrevuelo forma parte del ensayo previo a la ceremonia del Día de la Bandera, que se conmemora este 24 de febrero, una fecha cívica en la que participan fuerzas armadas con despliegue terrestre y aéreo.

El movimiento de aviones generó dudas en redes sociales tras la muerte de “El Mencho”./ RS

El periodista Joaquín López-Dóriga aclaró en su cuenta de X que la movilización aérea corresponde a los preparativos del acto oficial y pidió expresamente no difundir rumores que vinculen esta actividad con hechos recientes de violencia.

La aclaración se dio luego de que algunos usuarios en redes asociaran la presencia de aeronaves con un supuesto reforzamiento de seguridad tras confirmarse que mataron a “El Mencho” durante un operativo en Jalisco.

¿Tiene relación el sobrevuelo con la muerte de “El Mencho”?

De acuerdo con la información difundida, no existe relación directa entre el sobrevuelo de aeronaves en la capital y los hechos ocurridos en Jalisco. La actividad aérea estaba programada como parte del protocolo de ensayo para la ceremonia oficial.

Cada año, el Día de la Bandera incluye participación del Ejército, Fuerza Aérea y otras corporaciones, por lo que los ensayos contemplan vuelos de práctica y despliegues logísticos en distintos puntos estratégicos.

La coincidencia temporal entre ambos acontecimientos generó confusión en redes sociales, lo que llevó a comunicadores y autoridades a precisar el contexto para evitar desinformación.

Cada año, el Día de la Bandera incluye participación aérea del Ejército y Fuerza Aérea./ Pixabay
