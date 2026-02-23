Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Pedri y Ferrán Torres revelan la multa de Hansi Flick por llegar tarde en el Barcelona

Pedri y Ferrán fueron invitados de El Hormiguero | AP
Mauricio Díaz Valdivia 16:50 - 23 febrero 2026
El reglamento para los jugadores del Barca ha cambiado desde la llegada del alemán al banquillo culé

No es un secreto que desde la llegada de Hansi Flick a la dirección técnica del FC Barcelona muchas cosas han cambiado; algunas de ellas bastante visibles para los aficionados, pues a la llegada de los futbolistas, la vestimenta de ninguno de ellos destaca, ahora se mantienen todos por igual.

Pero recientemente, en un programa de televisión en España, dos de los jugadores más importantes del equipo blaugrana en el plantel actual han revelado más detalles de las sanciones que tiene el técnico alemán con ellos en el día a día, específicamente en los días de partido.

Barcelona viene de vencer a Levante en LaLiga| AP

"Una gran pasta"

Pedri y Ferrán Torres fueron invitados del programa El Hormiguero, el cual es bastante famoso en España; en él, el conductor Pablo Motos preguntó acerca de las sanciones que se tiene en Barcelona con la estancia de Hansi Flick como su entrenador, a lo que los dos jugadores mencionaron que en varios temas todo ha cambiado, pero resaltaron la puntualidad como lo más relevante.

Ambos coincidieron en que las cosas han cambiado, pues antes el exentrenador del Bayern Múnich castigaba a los que llegaban tarde con no dejarlos jugar, pero Ferrán bromeó al respecto diciendo: "por fin Pedri hizo algo por nosotros como capitán", argumentando que gracias a él la sanción ya es otra, aunque igualmente dolorosa.

El nuevo castigo tiene que ver con dinero, pero dentro de la dinámica que tuvieron los tres protagonistas del programa, la cifra subió de manera abrumadora para los asistentes al programa y los consumidores por televisión, ya que la cantidad a la que llegaron fue "más de 40,000 euros", causando impresión inmediata.

Lo 'gracioso' de la situación, fue que en los comentarios, los usuarios han mencionado con sarcasmo que en realidad tal cantidad de dinero, no significa prácticamente nada para los jugadores del Barca, pues ellos podrían pagar más.

¿Qué sigue para el Barca en la campaña?

Barcelona ha recuperado el primer lugar de la tabla de posiciones de LaLiga después de haber vencido a Levante en la Jornada 25, además de haber aprovechado la derrota de Real Madrid ante Osasuna tan solo un día antes de que los culés se llevaran tres puntos más en casa.

Ahora, los blaugranas tendrán que volver a actuar como locales; esta vez en un partido ante el tercer lugar del certamen: Villarreal, quienes han tenido una buena temporada hasta el momento. Posterior a ese partido, ya en el mes de marzo, los de Hansi Flick tendrán que volver a recibir, pero será para la Vuelta de las Semifinales de la Copa del Rey en donde van perdiendo la Eliminatoria ante Atlético de Madrid 4-0.

Hansi Flick tiene a los culés como líderes de la temporada | AP
