Futbol Internacional

¿Por qué Ronaldinho ya no ve partidos completos de futbol? La sorprendente declaración de 'Dinho'

Ronaldinho se dijo honrado por el reconocimiento | AP
Jorge Armando Hernández 13:47 - 23 febrero 2026
El astro brasileño estrella del Barcelona confesó que ya no ve los 90 minutos de un partido debido a una razón muy particular

Ronaldinho es una leyenda del futbol internacional y una estrella en su club FC Barcelona, donde ganó lo que se propuso y hasta hoy es un referente para el equipo blaugrana por algo pudo disputar el pasado fin de semana del duelo de leyendas Barcelona vs Real Madrid.

El partido en Los Ángeles no solo fue un evento que llenó de nostalgia a los fanáticos sino que fue un partido que volvió a reunir a aquellas leyendas que hicieron vibrar a toda una afición tanto blaugranas como merengues.

Para Ronaldo, será Ronaldinho clave para ganar en 2014 | FOTO: AP

La 'pelea' de Dinho

Uno de los momentos más icónicos del partido fue la escena que protagonizaron el mismo 'Dinho' y Marcelo, grandes rivales en la cancha y leyendas por su parte. Ronaldinho 'se enganchó' con Marcelo previo a un tiro libre, el exmerengue exageró el empujón y se tiró al suelo.

Esta acción provocó la risa del astro brasileño blaugrana y tras levantarse Marcelo, ambos se fundieron en un épico abrazo, sin duda una bella imagen para recordar por mucho tiempo. El encuentro disputado en el BMO Stadium terminó en empate 1-1, Javier Saviola anotó el primer tanto en favor de Barcelona y al 52 David Barral lo empató para Real Madrid.

Marcelo con la Copa Libertadores I @MarceloM12

¿Por qué Ronaldinho ya no ve partidos de futbol completos?

Previo al inicio del 'Duelo de Leyendas', Ronaldinho comentó en una entrevista que prefiere ver resúmenes de los partidos que sintonizarlos en vivo y en directo. La razón es muy específica y es que al 'Dinho' le genera estrés y a la vez enojo ver los partidos en directo.

No me gusta ver futbol. Solo me gusta ver los mejores momentos, 90 minutos es demasiado. A menos que sea una final o un clásico, pero no me gusta ver partidos completos, me pongo nervioso, uno comienza a pensar cosas y me empiezo a enojar”, reconoció Ronaldinho.
Ronaldinho quiere recuperar su futbol | AP
