Futbol

El futbol argentino entrará en paro y cancela la Jornada 9

Gobierno de Javier Milei 'frena' reelección anticipada de Claudio Tapia al frente de AFA | MEXSPORT
Gobierno de Javier Milei 'frena' reelección anticipada de Claudio Tapia al frente de AFA | MEXSPORT
Rafael Trujillo 17:34 - 23 febrero 2026
La disputa entre la AFA y el Gobierno ha obligado a la liga a detenerse para el fin de semana del 8 de marzo

El futbol en Argentina se detendrá de manera total entre el jueves 5 y el domingo 8 de marzo, luego de que se confirmara la suspensión de la actividad en todas las categorías, desde la Liga Profesional hasta las divisiones formativas.

La medida incluye la cancelación de la Jornada 9 y responde a un conflicto institucional derivado de una denuncia por presunta evasión impositiva contra la Asociación del Futbol Argentino (AFA), situación que sus directivos interpretan como una acción impulsada desde el Gobierno encabezado por Javier Milei.

La AFA anunció que cancelará la Jornada 8 de Liga | AFA

La decisión fue adoptada durante una reunión del Comité Ejecutivo de la AFA realizada en Ezeiza, en la que se resolvió suspender la actividad oficial durante el fin de semana señalado.

Fabián Berlanga, presidente de Vélez Sarsfield, confirmó la postura institucional y se refirió al trasfondo del conflicto. “Es muy claro que hay una persecución desde Casa Rosada”, declaró en entrevista con TyC Sports, y al ser consultado sobre la posibilidad de un paro, agregó: “Si es necesario, sí”.

Fabián Berlanga criticó al gobierno de una 'persecución' | X @juegosimple__

Origen de la denuncia y citaciones judiciales

El conflicto tuvo su origen el 12 de diciembre, cuando la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) presentó una denuncia contra la AFA por una presunta omisión sistemática en el pago de impuestos y retenciones previsionales. La causa investiga un periodo comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, por un monto que supera los 19 mil millones de pesos.

En el marco de esta investigación, la Cámara Nacional en lo Penal Económico citó a declarar a varios dirigentes de la federación argentina durante los primeros días de marzo. Entre los involucrados se encuentra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia; y otros integrantes del equipo.

De manera inicial, la Justicia había impuesto una prohibición de salida del país para Tapia y Toviggino. No obstante, el juez Diego Amarante autorizó posteriormente a “Chiqui” Tapia a viajar a Barranquilla y Río de Janeiro para cumplir compromisos oficiales como presidente de la AFA y vicepresidente de la CONMEBOL, luego de que se efectuara el pago de una fianza de cinco millones de pesos.

Claudio Tapia durante una llamada telefónica | ESPECIAL

Postura de la AFA y suspensión de la fecha

Horas después, la AFA difundió un comunicado oficial en el que ratificó que “no tiene deuda alguna exigible” vinculada a la denuncia presentada por ARCA. En el texto, la entidad señaló que la suspensión de la jornada fue una decisión tomada de manera “unánime” por los dirigentes del futbol argentino y que responde al “repudio” frente a la situación institucional que atraviesa el organismo.

