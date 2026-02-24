Verificación de edad requerida
Directivo es condenado por poner cámaras ocultas en el vestuario del Altach Femenil de Austria
Un exdirectivo del club SCR Altach, de la Bundesliga de Austria, fue condenado este lunes por instalar cámaras secretas en el vestuario del equipo femenino.
Según la Fiscalía de Feldkirch, cerca de 30 mujeres han sido identificadas en las grabaciones. Algunas de ellas están considerando presentar una demanda civil contra el acusado, según información del medio The Guardian.
Declaraciones del caso
Una de las jugadoras, en declaraciones anónimas para el medio vorarlberger nachrichten en noviembre, relató que el equipo se enteró de los presuntos delitos a través de los medios de comunicación antes de ser convocadas a una reunión.
"Estábamos completamente en shock", afirmó. "Sentimos que nos quitaban el suelo bajo los pies. Una cosa es segura: esto llevará mucho tiempo... Hay días mejores y peores. Pero mis pensamientos a menudo vuelven a este caso. Y cuando eso pasa, piensas en lo asqueroso y sombrío que es lo que ha estado ocurriendo aquí".
La ministra de Deporte, Michaela Schmidt, calificó los presuntos delitos de 'repugnantes'. "Si las atletas no están seguras ni en sus propios vestuarios por culpa de un directivo, entonces no tienen dónde apoyarse. Espero una investigación exhaustiva por parte de las autoridades y una reestructuración completa por parte del club", declaró.
Fue encontrado culpable
El acusado enfrentaba cargos por uso indebido de dispositivos de grabación y por manejo de material de abuso sexual basado en imágenes. Según medios locales, el material fue descubierto después de que autoridades alemanas y suizas investigaran posibles delitos de pornografía infantil.
Este lunes se reveló que enfrentará una pena condicional del siete meses de cárcel y una multa de mil 200 euros (unos 24 mil pesos mexicanos). El ciudadano suizo acusado aceptó la condena, mientras que la fiscalía todavía estudia si recurre la sentencia.
El acusado confesó haber filmado entre 2018 y 2025 a las jugadoras profesionales con teléfonos móviles escondidos en los vestuarios y duchas, o a través de ojos de cerradura.
La defensa de las jugadoras, exigió una indemnización de mil euros (unos 20 mil pesos) para cada una de ellas, mientras que la defensa del directivo ofreció 625 euros (12 mil pesos), monto que al final fue aceptado por el juez.
¿Qué dijo el club?
El club emitió un comunicado en el que explicaba: "Tras filtrarse información externa a los medios, se convocó a las jugadoras a una reunión informativa personal con poca antelación. Se proporcionó apoyo inmediato en cooperación con organizaciones profesionales de asistencia a víctimas. Para nosotros era especialmente importante ofrecer tanto expertos externos neutrales como personas de contacto internas, hombres y mujeres, para que cada jugadora tuviera la oportunidad de hablar en un entorno de apoyo".
"El SCR Altach seguirá haciendo todo lo posible para apoyar a las jugadoras afectadas y mantenerlas informadas de forma transparente sobre los avances relevantes", añadía el comunicado.
