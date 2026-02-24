Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
NFL

Bills presentan logo que usarán por la inauguración del nuevo Highmark Stadium

Logo que usarán los Bills en 2026 | @BuffaloBills
Emiliano Arias Pacheco 18:45 - 23 febrero 2026
La nueva casa de Buffalo albergará ocho partidos de la Temporada 2026 de la NFL

La NFL terminó… Pero las noticias más importantes de la liga no. Después de una Temporada 2025 que terminó de una manera dolorosa, los Buffalo Bills comenzaron su reestructuración con el despido de Sean Mcdermott, además de que para 2026 tendrán una nueva casa.

Es por eso que, por medio de sus redes sociales y su sitio oficial, los Buffalo Bills presentaron el logo que usarán en 2026 para darle la bienvenida al nuevo Highmark Stadium. Dicho escudo estará en los uniformes de los jugadores durante la próxima campaña.

Centrado en el icónico búfalo del equipo, el escudo circular presenta una representación estilizada del estadio, simbolizando un nuevo hogar para el futbol americano en el oeste de Nueva York. El logotipo aparecerá como parche en la camiseta para el primer partido en casa de la temporada 2026, marcando la nueva era del futbol americano de los Buffalo Bill", comentó el equipo.
Render del Highmark Stadium | Buffalo Bills

¿Qué partidos de temporada regular tendrán los Bills en casa?

Los Buffalo Bills ya conocen a sus rivales que visitarán el nuevo Highmark Stadium en 2026, aunque aún falta conocer las fechas de los mismos. Además de sus tres rivales divisionales -Jets, Dolphins y Patriots-, la institución del oeste de Nueva York se verá las caras con Chiefs, Chargers, Bears, Lions y Ravens.

La Temporada 2026 marcará un antes y un después para los Bills, pues será la primera de Joe Brady como entrenador en jefe. Brady estuvo en el puesto de coordinador ofensivo con Buffalo, por lo que su contratación no sorprendió, aunque hubo candidatos con mayores credenciales en el puesto.

Joe Brady, entrenador en jefe de Bills | AP

¿Se cerró la puerta para Josh Allen?

Los Playoffs de la Temporada 2025 marcaron un hito histórico en la Conferencia Americana, pues Patrick Mahomes, Lamar Jackson y Joe Burrow no estuvieron presentes. Era la oportunidad perfecta para Josh Allen de por fin llegar al Juego Grande, pero una serie de malas decisiones ante los Denver Broncos en el Juego Divisional condenaron su destino.

Ahora, los Buffalo Bills intentarán hacer todo lo posible para competir en 2026 con un nuevo entrenador y un recinto de primer mundo. El trabajo ahora es para la gerencia, quien tendrá que buscar enganchar a las estrellas del equipo, en especial a los notables agentes libres Christian Benford y James Cook

Josh Allen, mariscal de campo de Bills | AP
NFL
