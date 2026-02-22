Verificación de edad requerida
Reportan muerte de receptor estrella de la NFL
Luto en la NFL. Diversos reportes alrededor de Estados Unidos comenzaron a difundir la noticia de la muerte de Rondale Moore, receptor abierto de los Minnesota Vikings, a la edad de 25 años.
Jeff Brohm, entrenador en jefe de la Universidad de Louisville, quien entrenó a Moore en Purdue, lanzó un comunicado en solidaridad a su familia y amigos. El entrenador estadounidense afirmó que fue un honor dirigir al receptor de los Vikings en su época colegial.
Rondale Moore fue una verdadera alegría para entrenar. El competidor definitivo que no retrocedía ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable para cualquiera. Un gran compañero de equipo que respondía en cualquier situación. Todos amábamos a Rondale; amábamos su sonrisa y su espíritu competitivo, que siempre quería agradar a todos con quienes entraba en contacto. Ofrecemos todos nuestros pensamientos y oraciones a Rondale y a su familia. Lo queremos mucho", se lee en el comunicado.
Información en desarrollo...