Reportan muerte de receptor estrella de la NFL

Rondale Moore fue una verdadera alegría para entrenar. El competidor definitivo que no retrocedía ante ningún desafío. Rondale tenía una ética de trabajo inigualable para cualquiera. Un gran compañero de equipo que respondía en cualquier situación. Todos amábamos a Rondale; amábamos su sonrisa y su espíritu competitivo, que siempre quería agradar a todos con quienes entraba en contacto. Ofrecemos todos nuestros pensamientos y oraciones a Rondale y a su familia. Lo queremos mucho", se lee en el comunicado.