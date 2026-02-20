Andy Reid da un guiño al regreso de Travis Kelce con los Kansas City Chiefs

Con una sonrisa en el rostro, Andy Reid habló en conferencia de prensa sobre el futuro de Travis Kelce. No dio detalles al respecto pero todo apunta a que Kelce regresará pronto para incorporarse con el conjunto de Kansas City.

Travis Kelce pensó en retiro la temporada pasada| AP

Durante la temporada 2025-26 se habló del posible retiro del ala cerrada tras finalizar la temporada; sin embargo, Andy Reid confirmó haber estado en comunicación con Travis y asegura que su expectativa es positiva. Esto da a entender que Kansas City podría contar con Travis al menos una temporada más antes de que diga adiós a los emparrillados.

Andy Reid en juego de los Chiefs | AP

Después de la derrota en el Super Bowl LIX ante Philadelphia Eagles, el ala cerrada de Chiefs pensó seriamente en despedirse del futbol americano y aunque cumplió una temporada completa con el conjunto de Kansas City, prometió tomar una decisión a mediados de marzo 2026.

Andy Reid en juego de Kansas City | AP

Kelce hizo varias apariciones públicas en vísperas del Super Bowl LX por lo que muchos esperaban su regreso al conjunto de Chiefs y muchos fans sueñan con que tenga una temporada más junto a Patrick Mahomes.

Hay comunicación. Eso es lo principal. Ya lo he dicho antes: mientras haya comunicación, estoy bien. Eso significa que la gente quiere seguir adelante. Creo que ahí es donde está Travis.

¿Cuáles son los logros sobresalientes de Travis Kelce con Chiefs?