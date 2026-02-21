Verificación de edad requerida
Víctor Velázquez visita La Noria previo al encuentro entre Cruz Azul y Chivas
El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, se hizo presente en las instalaciones de La Noria para acompañar al plantel en su último entrenamiento previo al duelo frente a Chivas.
El mensaje del ingeniero Víctor Velázquez al grupo también estuvo enfocado en informarles sobre los avances en la recuperación de la planta de Hidalgo, un tema que no solo impacta en la estructura productiva de la Cooperativa, sino que tiene repercusiones directas en el entorno del equipo y en las distintas áreas que conforman a Cruz Azul.
¿Por qué Víctor Velázquez visitó La Noria?
La intención fue compartir el panorama institucional, reforzar la confianza en el proyecto integral y dejar claro que el crecimiento y la estabilidad fuera de la cancha también fortalecen el rumbo deportivo.
A través de su redes sociales, el dirigente cementero compartió el motivo de su visita.
“Hoy acompañé a los jugadores de nuestro CruzAzul en el cierre de su preparación contra Chivas”, escribió.
Hoy acompañé a los jugadores de nuestro @CruzAzul en el cierre de su preparación contra Chivas.— Víctor Velázquez (@Victor_VelRan) February 20, 2026
Han sido días intensos, pero juntos trabajamos para que todo el núcleo cooperativo crezca y esté en armonía.
¡Que mañana el Cuauhtémoc sea cementero!#AzulDePorVida pic.twitter.com/lcCjDkmBLR
La actualidad de Cruz Azul
Velázquez también reconoció que han sido días intensos al interior del club. Sin embargo, subrayó que el trabajo conjunto ha sido fundamental para mantener la armonía dentro del núcleo cooperativo que distingue a la institución celeste.
“Han sido días intensos, pero juntos trabajamos para que todo el núcleo cooperativo crezca y esté en armonía”, expresó el presidente.
El escenario para el partido será el Estadio Cuauhtémoc, donde la afición celeste espera hacerse sentir.
“¡Que mañana el Cuauhtémoc sea cementero!”, publicó, alentando a la hinchada a respaldar al equipo en un compromiso de suma importancia.