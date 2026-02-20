Verificación de edad requerida
Kevin Mier está de vuelta con Cruz Azul
La buena noticia para el equipo cementero es que Kevin Mier ya está recuperado de la fractura de tibia que sufrió en el Apertura 2025, como consecuencia de una fuerte acción con Adalberto Carrasquilla de Pumas.
Su regreso fortalece la competencia interna en la portería celeste y le devuelve al cuerpo técnico una pieza clave bajo los tres postes previo a enfrentar al lìder torneo este fin de semana.
Ahora habrá una disputa interesante por la titularidad, aunque por jerarquía y rendimiento previo, Mier parte con ventaja si mantiene buen ritmo físico y si su lesión cede con la rehabilitación adecuada.
La cuenta oficial de Cruz Azul, publicó la fotografía de los tres arqueros juntos. Además de imágenes individuales durante el entrenamiento del día de hoy.
💙🧤🔥 pic.twitter.com/KvecHtBOMn— CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 20, 2026
Nicolás Larcamón mencionó que se está analizando que Kevin Mier tenga actividad este mismo fin de semana con la Sub 20.
Kevin se sumará a la competencia interna para poder encarar la segunda mitad del semestre con perspectiva de competir por el puesto.
¿Cómo reaccionaron los seguidores celestes al regreso del colombiano?
Los seguidores de Cruz Azul se manifestaron felices por esta noticia y mandaron mensajes en redes sociales teniendo confianza en el regreso del arquero colombiano.