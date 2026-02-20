Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Juegos Olímpicos de Invierno: ¿Cuándo y dónde ver la ceremonia de clausura?

Sarah Schelper como abanderada en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Sarah Schelper como abanderada en la Ceremonia de Apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Aldo Martínez 16:01 - 20 febrero 2026
Luego de tres semanas llenas de emociones la competición internacional que une al mundo llega a su fin

La cuenta regresiva para la Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos de Invierno Milano-Cortina 2026 ha comenzado y el evento promete convertirse en uno de los momentos más simbólicos del calendario deportivo internacional. Tras semanas de intensa actividad en distintas sedes de Italia, miles de atletas se preparan para despedir oficialmente la justa invernal con un espectáculo que combinará tradición, cultura y espíritu olímpico.

Prueba de equipos en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP

El cierre se celebrará el domingo 22 de febrero de 2026 en la histórica Arena di Verona, anfiteatro romano declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Habitualmente escenario de conciertos y óperas, el recinto cambiará su habitual atmósfera para recibir a las delegaciones que desfilarán por última vez bajo la bandera olímpica en esta edición.

¿Cuándo y a qué hora será la Ceremonia de Clausura?

La ceremonia arrancará a las 20:00 horas (CET), tiempo local en Italia. Para México, debido a la diferencia de siete horas, la transmisión comenzará a las 13:00 horas del mismo domingo 22 de febrero. Se espera que el programa incluya el desfile de atletas, el apagado del pebetero y el traspaso simbólico a la próxima sede del ciclo olímpico invernal.

La expectativa también gira en torno a la producción artística que acompañará el acto protocolario, con elementos representativos de la cultura italiana y un mensaje de unión global. La clausura marca oficialmente el final de Milano-Cortina 2026 y pone punto final a una edición que recorrió distintas sedes alpinas.

Curling es una de las disciplinas de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

¿Dónde ver la Ceremonia de Clausura en México y Latinoamérica?

En territorio mexicano, la transmisión podrá seguirse a través de la señal de Claro Sports, que dará cobertura en vivo del evento. En otros países de Latinoamérica como Argentina, Chile, Colombia y Uruguay, la emisión estará disponible mediante distintas señales locales o plataformas de streaming, de acuerdo con los acuerdos de cada región.

En Europa, la ceremonia será transmitida en señal abierta o mediante servicios digitales oficiales, respetando los horarios locales de inicio. La cobertura internacional permitirá que millones de espectadores sigan el desenlace de la justa invernal desde distintos puntos del mundo.

Donovan Carrillo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP

México llega a esta clausura tras concluir su participación sin medallas en Milano-Cortina 2026, aunque con actuaciones que representaron avances en disciplinas invernales. La delegación nacional tuvo presencia en patinaje artístico, esquí de fondo y esquí alpino, sumando experiencia en el máximo escenario deportivo.

Entre las actuaciones destacadas figuró Donovan Carrillo, quien logró clasificarse nuevamente a la final de patinaje artístico, además de la histórica participación de Regina Martínez en esquí de fondo y la marca nacional de Allan Corona en los 10 kilómetros. También resaltó la experiencia olímpica de Sarah Schleper y el debut de Lasse Gaxiola en esquí alpino, resultados que acompañarán a la delegación mexicana en la despedida oficial de los Juegos.

Esta es la agenda de los Juegos Olímpicos de Invierno | AP

Parte del contenido de este artículo fue elaborado con asistencia de herramientas de Inteligencia Artificial y revisado por un editor de RÉCORD.

