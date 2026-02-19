Definidas las dos semifinales del curling masculino en Milán-Cortina

Las semifinales del curling masculino en los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina enfrentarán a Gran Bretaña, subcampeona en Pekín 2022, contra Suiza, y a Noruega contra Canadá, medallista de bronce en los anteriores Juegos Olímpicos de Invierno y campeona en Sochi 2014.

Noruega, liderada por Magnus Ramsfjell, venció a Canadá por 8-6 para asegurar su plaza en semifinales, mientras que Gran Bretaña se metió entre los cuatro mejores después de que la anfitriona Italia perdiera ante Suiza por 5-9.

Magnus Ramsfjell | AP

El triunfo de los suizos les permitió cerrar la fase principal de manera impecable, con nueve victorias en nueve partidos, y les asegura un choque con Gran Bretaña en las semifinales.

"Hoy no jugamos tan bien como queríamos, y ellos fueron mejores que nosotros. Tenemos que aceptarlo", declaró el italiano Amos Mosaner, quien ganó el bronce en la competición de dobles mixtos a principios de este mes.

"Tuvimos oportunidades en varios partidos durante la semana, pero no las concretamos. Esto es una Olimpiada, cada equipo lucha con uñas y dientes por un puesto en los playoffs", añadió.

Magnus Ramsfjell | AP

Gran Bretaña, con Bruce Mouat al frente, se recuperó de una racha de tres derrotas consecutivas para imponerse a Estados Unidos por 9-2.

Las semifinales masculinas se disputarán esta misma noche, y los ganadores se enfrentarán por el oro el sábado, mientras que los perdedores lucharán por el tercer puesto el viernes.

En los demás partidos de hoy, la campeona olímpica de 2022, Suecia, perdió 4-10 contra la República Checa, terminando en novena posición en una decepcionante defensa de su título. Solo China quedó por detrás de los suecos, tras caer 4-6 ante Alemania.