Otros Deportes

¡El fenomenal Klaebo conquista su décimo oro olímpico y ahora va a por Michael Phelps!

Johannes Klaebo y Einar Hedegart tras ganar la medalla de oro I AP
Óscar Cáliz Ávalos
Óscar Cáliz Ávalos 10:34 - 18 febrero 2026
Johannes y Einar Hedegart ganaron en el sprint por equipos de estilo libre en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno

Klaebo ha alcanzado así su décima medalla de oro olímpica, y ahora solo el nadador estadounidense Michael Phelps lo supera en éxitos en los Juegos Olímpicos, con la asombrosa cifra de 23 oros en su palmarés. Además, este es el quinto oro de Klebo en los actuales Juegos Olímpicos de Invierno, y en este momento ningún otro competidor activo ha ganado más que él.

Ganadores del oro olímpico en el esquí de fondo estilo libre I AP

Además de estas 10 medallas de oro, Klaebo ha conseguido una plata y un bronce en las mayores citas deportivas mundiales.

Klaebo y Hedegart cruzaron la meta en la pista de Tesero con un tiempo de 18:28.9 minutos. Tendrán la oportunidad de conseguir su sexto oro en Italia, y el undécimo en su carrera, el sábado, cuando se dispute la carrera de 50 kilómetros en estilo clásico.

Klaebo en la prueba de estilo libre en el esquí de fondo I AP

La plata fue para los estadounidenses Ben Ogden y Gus Schumacher, quienes quedaron a 1.4 segundos de los ganadores, mientras que el bronce lo obtuvieron los italianos Federico Pellegrino y Elia Barp, 3.3 segundos más lentos que los noruegos.

Prueba de equipos en esquí de fondo en los Juegos Olímpicos de Invierno I AP
