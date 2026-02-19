Raúl Rangel el pilar de Gabriel Milito para el buen momento de Chivas

El arquero Raúl “Tala” Rangel se ha convertido en una de las piezas más determinantes de Chivas en el Clausura 2026 de la Liga MX, aportando estabilidad en una zona donde la confianza lo es todo. Hoy, su rendimiento lo coloca no solo como figura en su club, sino como contendiente serio en la carrera rumbo a la Copa del Mundo con la Selección Mexicana.

Raúl Rangel | IMAGO7

Su evolución se explica en detalles puntuales: mayor dominio del área, mejores decisiones en balones divididos y una lectura más precisa en el mano a mano. Rangel no solo reacciona; anticipa. Esa cualidad ha fortalecido la estructura defensiva del Guadalajara, que hoy encuentra en su portero un respaldo constante.

Las estadísticas confirman su influencia. Suma 13 intervenciones exitosas en el torneo y encabeza la liga con 28 despejes de mano a destino, un dato que refleja su capacidad para resolver jugadas de peligro. Ha mantenido su portería imbatida en el 50 por ciento de los partidos disputados, indicador directo de su consistencia.

Raúl Rangel l IMAGO7

En 540 minutos acumulados ha recibido apenas cuatro goles tras 16 disparos a puerta, con 12 atajadas que representan una efectividad del 75 por ciento. Además, registra 11 acciones exitosas en 14 intervenciones aéreas, alcanzando cerca del 79 por ciento de efectividad por alto, y ha enfrentado 13 duelos individuales con solvencia.

El respaldo también se refleja en la Selección. Bajo la dirección de Javier Aguirre, Rangel ha sido considerado en cuatro de los últimos cinco compromisos del combinado nacional, señal inequívoca de la confianza que ha generado en el proceso actual.

Raúl Rangel en un partido de Chivas | MEXSPORT