Contra

Familia de Virginia Giuffre celebra detención de expríncipe Andrés; fue la primera mujer en denunciarlo

La joven se quitó la vida en 2015 luego de la presión que vivía por sus declaraciones / Redes Sociales
Jorge Reyes
Jorge Reyes 12:43 - 19 febrero 2026
Los hermanos de la joven afirmaron que nadie está por encima de la ley

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, bajo sospecha de mala conducta en un cargo público, volvió a sacudir a la monarquía británica y reavivó uno de los capítulos más polémicos del escándalo Jeffrey Epstein.

Quienes no tardaron en reaccionar fueron los familiares de Virginia Giuffre, la primera mujer que denunció públicamente al exmiembro de la realeza por abuso sexual.

En un comunicado enviado a The Guardian, los hermanos de Giuffre lanzaron un mensaje contundente: “Nadie está por encima de la ley, ni siquiera la realeza”.

La familia de Virginia Giuffre afirma que el expríncipe Andrés fue derrumbado por una persona normal / AP

Aunque la detención no estaría vinculada directamente con el caso de Virginia, el impacto emocional fue inmediato. “Por fin, hoy nuestros corazones rotos se han alegrado con la noticia”, añadieron.

El legado de Virginia Giuffre

Virginia Giuffre denunció en 2014 haber sido víctima de tráfico sexual por parte de Jeffrey Epstein. También señaló a Andrés de haber abusado de ella en al menos tres ocasiones en 2001, cuando tenía 17 años.

Virginia Giuffre se quitó la vida en abril de 2025 tras las denuncias que había presentado / Redes Sociales

Su testimonio marcó un antes y un después en el caso y abrió la puerta a que más sobrevivientes hablaran. La joven se quitó la vida en abril de 2025, pero su familia dejó claro que su lucha trascendió.

"Él nunca fue un príncipe. Para todos los supervivientes, Virginia lo hizo por ustedes”.

El nombre de Andrés ha aparecido en documentos desclasificados del caso Epstein, y recientemente una segunda mujer presentó acusaciones en su contra, aumentando la presión pública y mediática.

La pérdida de títulos y el golpe a la monarquía

La familia Giuffre ya se había pronunciado en octubre pasado, cuando el Palacio de Buckingham retiró a Andrés sus títulos nobiliarios.

Virginia denunció a Andrés por abusar de ella en tres ocasiones cuando tenía 17 años / Redes Sociales

En aquel momento declararon: “Ella estaría tan orgullosa. Él ya es solamente Andrés. Ya no es un príncipe”.

Sky Roberts, hermano de Virginia, también reaccionó con emoción.

“Virginia está celebrando desde el cielo ahora mismo. Diciendo ‘lo logré’. Esta chica normal, de una familia normal, ha derrumbado a un príncipe. Estamos tan orgullosos de ella. Este es un momento sin precedentes en la historia”.

La frase se volvió viral en redes sociales, donde usuarios destacaron que el caso representa un golpe sin precedentes para la Casa Real británica.

