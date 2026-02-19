Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Internacional

¡No, bueno! Rodrigo de Paul genera polémica con comentario: "Ganar la MLS es más difícil que ganar la Champions League"

Rodrigo de Paul Inter de Miami vs. Tigres Leagues Cup l MexSport
Emiliano Cárdenas 14:03 - 19 febrero 2026
El mediocampista argentino hace una polémica declaración sobre la competencia más grande entre clubes

Rodrigo De Paul declaró que ganar la MLS es muchísimo más complicado que hacerse con la Champions League. Declaraciones que no tardaron en dar revuelo en redes sociales, donde se criticaron las palabras del jugador del Inter de Miami.

¿Lo dice por estar en instancias complicadas o por nunca haber llegado?

El argentino tuvo una corta carrera en Europa, donde logró militar en equipos como:

  • Valencia.

  • Udinese.

  • Atlético de Madrid.

Con los Colchoneros, el campeón del mundo duró un total de 4 temporadas, jugando un total de 187 partidos, sumando 14 goles y 26 asistencias

Rodrigo de Paul aseguró que el Barcelona y Real Madrid son los favoritos | ESPECIAL

Disputó 32 juegos en la competencia más importante entre clubes, la mayoría de estos juegos siendo en fase de grupos y eliminatorias. Siendo su mejor participación la 2023-24, llegando hasta los Cuartos de Final ante el Manchester City.

De Paul llegó al Inter de Miami en la temporada 2025 a la edad de 31 años, por lo que fue duramente criticado por no haber cumplido con toda la expectativa que había en su llegada al Atlético. 

Rodrigo De Paul, Luis Suárez y Messi con Inter Miami | AP

En Miami, el argentino logró coronarse como Campeón de la MLS en la campaña reciente, también siendo subcampeón de la Leagues Cup.

Las redes no lo perdonan

Al haber realizado dichas declaraciones, las redes sociales no tardaron en hacerse presentes, donde varios usuarios e influencers han ‘cargado’ contra De Paul. Criticando duramente por no ser objetivo, por no tener ambición en lograr más en clubes europeos e irse a la MLS por cuestiones monetarias. 

Al momento, el jugador del Inter de Miami no ha dado otra declaración al respecto, ni ninguno de sus compañeros. ¿Tendrá razón o simplemente intentó quedar bien?

Otamendi junto a Rodrigo De Paul sin tener actividad | AP
