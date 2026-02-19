André Jardine apoya microciclo de Selección Mexicana previo al Mundial: “Te da ventaja de otras Selecciones”

Apoya a México. André Jardine, director técnico del América, habló sobre el microciclo del Tricolor que tendrán previo a la Copa del Mundo. El estratega brasileño mencionó que entiende lo que quiere Javier Aguirre como preparación y aunque aceptó que sí puede perjudicarlos en la Liguilla, espera que todo esté proceso sirva para que a Selección Mexicana le vaya bien en el Mundial.

El técnico del América, André Jardine, en un duelo de Liga | IMAGO7

Un mes antes del juego inaugural entre México y Sudáfrica, los jugadores de Liga MX que Javier Aguirre requiera para el Mundial concentrarán con la Selección Mexicana. Por lo tanto, estos futbolistas no estarán disponibles para disputar la Liguilla del Clausura 2026 con sus respectivos clubes. Ante esto, Jardine habló por primera vez al respecto.

Más allá de que Jardine no contara con sus Seleccionados, el estratega brasileño indicó que le gustaría que esto fuera producente para el Tricolor. Incluso, André mencionó que esto puede ser una ventaja para la Selección Mexicana, pues ningún combinado hará este microciclo de alrededor de un mes previo al Mundial de 2026.

André Jardine con América en el Clausura 2026 | IMAGO 7

“Yo entiendo la iniciativa por ser el Mundial aquí en México, todos tienen un interés de que le vaya bien a la Selección, van a representar al futbol mexicano. Yo lo veo como una iniciativa que puede dar resultados porque las otras Selecciones no van a tener este espacio”.

“Soy un entrenador que creció creyendo en la preparación; esto no te garantiza nada, pero te da una ventaja. Lamentamos saber que no tendremos algunos jugadores, pero esto pasará con casi todos los equipos. Yo soy altruista de pensar que tiene un buen motivo por detrás”, comentó el estratega.

André Jardine en un entrenamiento de las Águilas | Imago7

Basado en las convocatorias de Javier Aguirre durante esta etapa de cara a la Copa del Mundo, las Águilas podrían tener al menos dos bajas para la Liguilla debido a su convocatoria de la Selección Mexicana. El más cercano a ser uno es Luis Ángel Malagón, quien ha sido el portero titular del Tricolor en partidos clave en este último periodo.

Por otro lado, Israel Reyes, aunque no es titular indiscutible, suele ser llamado por Javier Aguirre en cada Fecha FIFA. Otros futbolistas que están con posibilidades menores son Ramón Juárez y algo más lejano es Henry Martín, quien ha sido alejado del Tricolor tras un 2025 lleno de lesiones.