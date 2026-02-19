Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Empelotados

¡Bomboro en el Ajusco! André-Pierre Gignac estará en las transmisiones de TV Azteca en el Mundial

TV Azteca y André-Pierre Gignac | IMAGO7
Emiliano Arias Pacheco 09:07 - 19 febrero 2026
Tal y como lo adelantó RÉCORD hace más de un año y, confirmado por El Francotirador, el jugador de Tigres tendrá una nueva faceta

Los fichajes no solo son para los equipos dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Además de contar con Iker Casillas y Jorge Valdano como estelares en la Copa del Mundo del 2026, TV Azteca también contará con André-Pierre Gignac como analista en la justa mundialista.

Tal y como lo adelantó RÉCORD hace poco más de un año y, confirmado por El Francotirador, el delantero de Tigres se unirá a las transmisiones de la televisora del Ajusco a mediados del presente año. 

'El Bomboro' no estará solamente durante la transmisión del Mundial con TV Azteca, sino que será un habitual en las coberturas de Martinoli, García, Campos y compañía tras su retiro del mundo del futbol.

TV Azteca para el Mundial 2026 | IMAGO7

¿Cuándo será el retiro de André-Pierre Gignac?

El contrato de André-Pierre Gignac con los Tigres terminará en junio de este 2026, por lo que, probablemente, también se acabará su carrera como profesional. El impacto del ariete galo en la Sultana del Norte ha sido inconmensurable, dentro y fuera de la cancha.

Además de ser el máximo goleador de la U de Nuevo León, Gignac llegó a México a romper paradigmas con el conjunto del norte del país. En total, el francés ha sido Campeón de Liga MX en cinco ocasiones; tres Campeón de Campeones y una Concachampions.

André-Pierre Gignac | IMAGO7

TV Azteca 'tira la casa por la ventana' para el Mundial

La televisora del Ajusco sabe que tendrá menos partidos que Televisa para competir en el Mundial, sin embargo, quiere tener una Copa del Mundo memorable en sus transmisiones. Además del equipo de siempre, las adiciones de Jorge Valdano, Iker Casillas y -próxima a anunciarse- André-Pierre Gignac serán de gran atractivo.

La televisora del Ajusco tendrá 32 partidos de la justa, entre ellos todos los juegos de la Selección Mexicana. Por su parte, la televisora de Chapultepec competirá con todo, pues a través de ViX contarán con todo el Mundial 2026. 

TV Azteca | IMAGO7
