¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia

A solo 113 días de que ruede el balón en la Copa del Mundo, la incertidumbre rodea la lista definitiva de la Selección Mexicana. Aunque Javier Aguirre asegura tener definido el 80% de su convocatoria, el nombre de Julián Quiñones sigue siendo uno de los grandes enigmas. Pese a su destacado nivel en Arabia Saudita, su ausencia o escasa actividad en las últimas convocatorias del "Vasco" han desatado rumores sobre una posible mala relación entre el estratega y el atacante.

Julián Quiñones con la Selección Mexicana | MEXSPORT

Ante las especulaciones, el técnico nacional decidió aclarar la situación y poner fin a los "chismes" que sugerían una animadversión personal hacia el jugador naturalizado.

'VASCO' AGUIRRE NIEGA MALA RELACIÓN CON QUIÑONES

En una entrevista concedida a Jorge 'Burro' Van Rankin, Aguirre fue tajante al negar cualquier tipo de roce con el exjugador del América. Con su estilo directo, el seleccionador desestimó las versiones que apuntan a que Quiñones no es de su agrado personal.

"No, (estoy enojado con Quiñones), es un buen chisme. Pregúntale a Quiñones si estoy enojado con él. El 'Negrito' cuando venga, pregúntale", declaró el DT.

Javier Aguirre durante partido del MEXTOUR | IMAGO7

POCO COMUNICACIÓN CON AL-QADISIYA

Aguirre explicó que la distancia no ha sido el problema, sino el cambio de timón en el Al-Qadisiya. El estratega confesó que el contacto con el entorno del jugador se ha enfriado debido a que ya no cuenta con un vínculo directo en el cuerpo técnico del club árabe tras la salida del español Míchel González.

La llegada de Brendan Rodgers al banquillo del equipo saudí ha dificultado el seguimiento cercano que el "Vasco" solía realizar a través de llamadas telefónicas para monitorear el rendimiento y estado físico de Quiñones.

Javier Aguirre en conferencia de prensa | IMAGO7

"Michel fue su entrenador en Arabia y le hablaba yo a Michel para hablar de Julián (Quiñones), poca madre, pero echaron a Michel y ya no conozco a su nuevo entrenador", confesó Aguirre.

Con el reloj en contra, la situación de Julián Quiñones permanece en el aire. Si bien la relación personal parece estar en buenos términos, la falta de comunicación técnica con su club actual y la intensa competencia por los últimos lugares de la lista dejan al atacante en una posición vulnerable.