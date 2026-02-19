Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO

Celtic vs Stuttgart Playoffs IDA I RÉCORD
Aldo Martínez 23:37 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El equipo de los Hoops recibe al cuadro alemán en un crucial duelo de Ida los Playoffs

El Celtic se enfrentará al VfB Stuttgart en un emocionante encuentro correspondiente a la Europa League de la temporada 2025/2026, en el Celtic Park. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Erik Lambrechts, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre el conjunto escocés y el equipo alemán.

Julián Araujo en celebración con la afición de Celtic | GROSBY GROUP
Julián Araujo en celebración con la afición de Celtic | GROSBY GROUP

En la actual fase de la Liga Europa, el Celtic ocupa la posición 21 con 11 puntos tras haber disputado 8 partidos, con un balance de 13 goles a favor y 15 en contra. Por su parte, el VfB Stuttgart se encuentra en una situación más favorable, ocupando el puesto 11 con 15 puntos en los mismos 8 encuentros disputados, habiendo anotado 15 goles y recibido nueve. La diferencia de 4 puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los escoceses, quienes necesitan urgentemente sumar para mejorar su posición en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones en la competición europea.

El Celtic llega a este encuentro en un momento excepcional, habiendo ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los escoceses vencieron al Kilmarnock (2-3) en la Primera División, superaron al Livingston (2-1), también en liga, derrotaron al Dundee FC (2-1) en la Copa FA, se impusieron al Falkirk (2-0) en la Primera División y golearon al FC Utrecht (4-2) en la Liga Europa. Por su parte, el VfB Stuttgart también muestra una buena forma con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los alemanes vencieron al FC Cologne (3-1) en la Bundesliga, cayeron ante el St. Pauli (2-1), golearon al Holstein Kiel (0-3) en la Copa de Alemania, superaron al Freiburg (1-0) en Bundesliga y derrotaron al Young Boys (3-2) en Europa League.

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP
Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

El historial de enfrentamientos entre Celtic y VfB Stuttgart es limitado pero intenso. Los equipos se han enfrentado en dos ocasiones previas, ambas en la Liga Europa. En su último encuentro, disputado el 27 de febrero de 2003, el VfB Stuttgart se impuso por 3-2 como local. Sin embargo, en el partido de ida jugado el 20 de febrero de 2003, el Celtic logró una victoria por 3-1 en su estadio. Este historial muestra un equilibrio en los resultados, con una victoria para cada equipo, aunque con ventaja en el global para el conjunto escocés, lo que añade un elemento adicional de interés a este nuevo enfrentamiento en competición europea.

¿Cuándo y dónde ver el Celtic vs Stuttgart?

  • FECHA: Jueves 19 de febrero

  • HORA: 14:00 (hora centro de México)

  • LUGAR: Celtic Park, Glasgow, Escocia

  • TRANSMISIÓN: Disney +, ESPN

Aquí podrás ver el siguiente partido del Celtic de Glasgow | X: @CelticFC
Últimos videos
Lo Último
00:43 ¿Con Fidalgo y Obed Vargas? Javier Aguirre revela que tiene casi su XI definido para el México vs Sudáfrica
00:21 Partidos de hoy jueves 19 de febrero
23:59 ¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana
23:37 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO
23:37 'Los negros en su sitio': Vini Jr. publica vídeo tras la polémica en Da Luz
23:19 ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
22:33 Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días
22:07 ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
21:52 Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
21:49 La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
Tendencia
1
Futbol Nacional Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
2
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol Nacional ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
5
Futbol Internacional OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
6
Futbol Nacional ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Te recomendamos
¿Con Fidalgo y Obed Vargas? Javier Aguirre revela que tiene casi su XI definido para el México vs Sudáfrica
Futbol Nacional
19/02/2026
¿Con Fidalgo y Obed Vargas? Javier Aguirre revela que tiene casi su XI definido para el México vs Sudáfrica
Partidos de hoy jueves 19 de febrero
Futbol
19/02/2026
Partidos de hoy jueves 19 de febrero
¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana
Futbol Nacional
18/02/2026
¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO
Futbol
18/02/2026
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
18/02/2026
'Los negros en su sitio': Vini Jr. publica vídeo tras la polémica en Da Luz
¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Futbol Nacional
18/02/2026
¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia