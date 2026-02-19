Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO

El Celtic se enfrentará al VfB Stuttgart en un emocionante encuentro correspondiente a la Europa League de la temporada 2025/2026, en el Celtic Park. El árbitro designado para dirigir este importante duelo europeo será Erik Lambrechts, quien tendrá la responsabilidad de impartir justicia en este enfrentamiento entre el conjunto escocés y el equipo alemán.

Julián Araujo en celebración con la afición de Celtic | GROSBY GROUP

En la actual fase de la Liga Europa, el Celtic ocupa la posición 21 con 11 puntos tras haber disputado 8 partidos, con un balance de 13 goles a favor y 15 en contra. Por su parte, el VfB Stuttgart se encuentra en una situación más favorable, ocupando el puesto 11 con 15 puntos en los mismos 8 encuentros disputados, habiendo anotado 15 goles y recibido nueve. La diferencia de 4 puntos entre ambos equipos hace que este partido sea crucial para los escoceses, quienes necesitan urgentemente sumar para mejorar su posición en la tabla y mantener vivas sus aspiraciones en la competición europea.

El Celtic llega a este encuentro en un momento excepcional, habiendo ganado sus últimos cinco partidos en todas las competiciones. Los escoceses vencieron al Kilmarnock (2-3) en la Primera División, superaron al Livingston (2-1), también en liga, derrotaron al Dundee FC (2-1) en la Copa FA, se impusieron al Falkirk (2-0) en la Primera División y golearon al FC Utrecht (4-2) en la Liga Europa. Por su parte, el VfB Stuttgart también muestra una buena forma con cuatro victorias en sus últimos cinco encuentros. Los alemanes vencieron al FC Cologne (3-1) en la Bundesliga, cayeron ante el St. Pauli (2-1), golearon al Holstein Kiel (0-3) en la Copa de Alemania, superaron al Freiburg (1-0) en Bundesliga y derrotaron al Young Boys (3-2) en Europa League.

Julián Araujo festeja su gol en la victoria de Celtic | GROSBY GROUP

El historial de enfrentamientos entre Celtic y VfB Stuttgart es limitado pero intenso. Los equipos se han enfrentado en dos ocasiones previas, ambas en la Liga Europa. En su último encuentro, disputado el 27 de febrero de 2003, el VfB Stuttgart se impuso por 3-2 como local. Sin embargo, en el partido de ida jugado el 20 de febrero de 2003, el Celtic logró una victoria por 3-1 en su estadio. Este historial muestra un equilibrio en los resultados, con una victoria para cada equipo, aunque con ventaja en el global para el conjunto escocés, lo que añade un elemento adicional de interés a este nuevo enfrentamiento en competición europea.

¿Cuándo y dónde ver el Celtic vs Stuttgart?

FECHA: Jueves 19 de febrero

HORA: 14:00 (hora centro de México)

LUGAR: Celtic Park, Glasgow, Escocia

TRANSMISIÓN: Disney +, ESPN