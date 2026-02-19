¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México

El futuro de la portería en el Club Universidad se encuentra en un punto decisivo. Keylor Navas, quien actualmente disputa su segundo torneo resguardando el arco de los Pumas, termina su vínculo contractual con la institución este mismo verano, al finalizar la presente campaña de la Liga MX.

Keylor Navas, arquero de Pumas | IMAGO7

KEYLOR NAVAS QUIERE SEGUIR EN PUMAS

Pese a la incertidumbre que genera el vencimiento de su contrato, las señales que emergen desde la Cantera son positivas. Según reportes periodísticos, existe una sintonía clara entre los objetivos del futbolista y las pretensiones de la cúpula universitaria.

El panorama actual se define por un interés mutuo en dar continuidad al proyecto que trajo al histórico guardameta tico al futbol mexicano. por lo que su permanencia en Pumas parece el escenario ideal para todos.

Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

El deseo de Keylor Navas, tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, es seguir en Pumas. Se siente cómodo en el equipo y ha manifestado su intención de permanecer en la institución por más tiempo.

La directiva de Pumas valora el impacto y la experiencia del arquero, por lo que su prioridad es seguir contando con sus servicios para los próximos torneos.

NO SE REPORTAN NEGOCIACIONES

A pesar de la disposición compartida, la realidad administrativa dicta que aún no existen negociaciones en curso. Hasta el momento, no se han sentado las bases económicas ni la duración del que sería el nuevo acuerdo.

Sin embargo, el deseo mutuo de club y jugador podría ser el factor clave cuando llegue el momento de sentarse a negociar el nuevo contrato

Se espera que conforme avance la fase final del torneo, las charlas se intensifiquen para evitar que el costarricense se convierta en agente libre. Por ahora, la afición auriazul deberá esperar a que el jugador y la directiva traduzcan ese deseo mutuo en una firma que asegure su estancia en el Pedregal.