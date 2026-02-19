Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol Nacional

¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México

Keylor Navas capitán de Pumas | IMAGO7
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 22:07 - 18 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El portero tico tiene la ilusión de renovar contrato con el Club Universidad tras finalizar su primer año en verano

El futuro de la portería en el Club Universidad se encuentra en un punto decisivo. Keylor Navas, quien actualmente disputa su segundo torneo resguardando el arco de los Pumas, termina su vínculo contractual con la institución este mismo verano, al finalizar la presente campaña de la Liga MX.

Keylor Navas, arquero de Pumas | IMAGO7

KEYLOR NAVAS QUIERE SEGUIR EN PUMAS

Pese a la incertidumbre que genera el vencimiento de su contrato, las señales que emergen desde la Cantera son positivas. Según reportes periodísticos, existe una sintonía clara entre los objetivos del futbolista y las pretensiones de la cúpula universitaria.

El panorama actual se define por un interés mutuo en dar continuidad al proyecto que trajo al histórico guardameta tico al futbol mexicano. por lo que su permanencia en Pumas parece el escenario ideal para todos.

Keylor Navas en el Estadio Olímpico Universitario | MEXSPORT

El deseo de Keylor Navas, tres veces campeón de la Champions League con el Real Madrid, es seguir en Pumas. Se siente cómodo en el equipo y ha manifestado su intención de permanecer en la institución por más tiempo.

La directiva de Pumas valora el impacto y la experiencia del arquero, por lo que su prioridad es seguir contando con sus servicios para los próximos torneos.

NO SE REPORTAN NEGOCIACIONES

A pesar de la disposición compartida, la realidad administrativa dicta que aún no existen negociaciones en curso. Hasta el momento, no se han sentado las bases económicas ni la duración del que sería el nuevo acuerdo.

Sin embargo, el deseo mutuo de club y jugador podría ser el factor clave cuando llegue el momento de sentarse a negociar el nuevo contrato

Se espera que conforme avance la fase final del torneo, las charlas se intensifiquen para evitar que el costarricense se convierta en agente libre. Por ahora, la afición auriazul deberá esperar a que el jugador y la directiva traduzcan ese deseo mutuo en una firma que asegure su estancia en el Pedregal.

Keylor Navas en Pumas I @PumasMX
Últimos videos
Lo Último
23:59 ¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana
23:37 Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO
23:37 'Los negros en su sitio': Vini Jr. publica vídeo tras la polémica en Da Luz
23:19 ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
22:33 Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días
22:07 ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
21:52 Philadelphia con pie y medio para enfrentar al América en Concachampions
21:49 La Pasión de Iztapalapa, con más de 180 años, es declarada Patrimonio de la Humanidad
21:10 Oficial: Se confirma Barcelona vs Real Madrid en Champions League
20:56 Pumas sorprende y anuncia "refuerzo" de lujo
Tendencia
1
Futbol Nacional Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: 'Corona era mejor'
2
Empelotados TV Azteca rompe el silencio: El inesperado anuncio sobre Christian Martinoli
3
Contra ¿Quién es Laura G y por qué su llegada a La Casa de los Famosos 6 causa polémica?
4
Futbol Nacional ¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
5
Futbol Internacional OFICIAL: España vs Chile en el Estadio Cuauhtémoc se cancela; no habrá amistoso en Puebla
6
Futbol Nacional ¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Te recomendamos
¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana
Futbol Nacional
18/02/2026
¡Rechazo al Tri! Javier Aguirre revela que tres jugadores le dijeron "no" a la Selección Mexicana
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO
Futbol
18/02/2026
Europa League: ¿Cuándo y dónde ver el Celtic de Julián Araujo vs Stuttgart? EN VIVO
Jugadores de Real Madrid celebran con Vinicius su gol ante Benfica en Champions League | AP
Futbol
18/02/2026
'Los negros en su sitio': Vini Jr. publica vídeo tras la polémica en Da Luz
¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Futbol Nacional
18/02/2026
¿Peleado con Quiñones? Javier Aguirre rompe el silencio y 'lanza dardo' hasta Arabia
Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días
Contra
18/02/2026
Contaminación en CDMX: Estos sectores empeoran el aire todos los días
¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México
Futbol Nacional
18/02/2026
¿Se va? El deseo de Keylor Navas sobre su futuro en Pumas y México