Futbol Nacional

Revelan supuesta imposición de Ochoa en Selección Mexicana: "Corona era mejor"

Jesús Corona y Guillermo Ochoa | RÉCORD
Fernando Villalobos Hernández
Fernando Villalobos Hernández 19:27 - 18 febrero 2026
Exentrenador de porteros del Tri contó 14 años después que un directivo de la FMF buscó imponer a Memo Ochoa en Londres 2012

Casi 14 años después de la histórica hazaña en Wembley, un nuevo capítulo de polémica se abre en torno a la Selección Mexicana, un capitulo en el que supuestamente se revelan pactos e imposiciones dentro de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y en el cual involucran directamente a Guillermo Ochoa.

México se quedó con el oro olímpico en Londres 2012 | MEXSPORT

¿QUERÍAN IMPONER A MEMO OCHOA?

Nicolás Navarro, exentrenador de porteros del Tri, reveló recientemente que existieron presiones por parte de altos mandos de la FMF para imponer a Memo Ochoa como el portero titular de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

En entrevista para el podcast "La chilenita del Profe", Navarro detalló las tensiones que se vivieron previo a la entrega de la convocatoria definitiva, donde el arco era la posición más disputada entre Ochoa y José de Jesús Corona.

Guillermo Ochoa entrenando con el Tri| MEXSPORT

Según el relato de Navarro, la balanza parecía inclinarse hacia el canterano del América por órdenes externas, a pesar de que el cuerpo técnico tenía una visión distinta sobre quién debía ocupar ese lugar como refuerzo mayor de la Sub-23.

"Me eché encima hasta un federativo de la Selección. Me querían obligar a llevar a Memo Ochoa... "

NAVARRO SE "AFERRÓ" POR CHUY CORONA

A pesar de la insistencia de los directivos, el preparador de guardametas sostuvo su postura basándose en el momento deportivo que atravesaba cada jugador en aquel entonces.

Para su fortuna, Navarro menciona que contó con el apoyo de las piezas clave en el organigrama técnico de aquel momento: Luis Fernando "El Flaco" Tena (entrenador de la Selección Olímpica) y José Manuel "Chepo" de la Torre (entrenador de la Selección Mayor).

Ochoa y Corona, en una práctica del Tri | MEXSPORT

"Platiqué con Chepo (José Manuel de la Torre), platiqué con Luis Fernando Tena y les dije: 'para mí en este momento el que me conviene es Chuy Corona y tuve la fortuna que tanto 'Chepo' como 'Flaco' me apoyaron"

El resultado de esta decisión técnica es de sobra conocido: José de Jesús Corona no solo asistió a la justa veraniega, sino que fue capitán y pieza fundamental para colgarse la medalla de oro tras vencer a Brasil en la final.

