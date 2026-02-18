Javier Aguirre no descarta a Fidalgo y analiza un posible dúo con Obed Vargas en la Selección Mexicana

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, habló sobre la posibilidad de convocar a Álvaro Fidalgo y el posible dúo que podría conformar con Obed Vargas rumbo a la próxima Copa del Mundo, dejando claro que nadie tiene la puerta cerrada en el Tricolor. Aguirre aseguró que la decisión final sobre la lista será tomada con cautela y en consenso con su cuerpo técnico.

“Yo espero escuchar a mi cuerpo técnico y no equivocarnos en la realización de la lista. Al final todo mundo tiene abierta la puerta en selección; si es mexicano y está jugando, tiene abiertas las puertas”, expresó el estratega.

Álvaro Fidalgo con la afición de América antes de marcharse a Betis | IMAGO 7

El ‘Vasco’ también reveló que continúa analizando perfiles dentro de la Liga MX, ya que actualmente cuenta con una prelista de 55 jugadores. Incluso detalló que ha puesto especial atención en jóvenes talentos del futbol nacional.

“Hablé con gente de Puebla y vi un joven que no lo había visto. Le vamos a dar seguimiento, está en la liga mexicana”, comentó, dejando abierta la posibilidad de nuevas sorpresas en la convocatoria.

Javier Aguirre durante un amistoso de la Selección Mexicana | IMAGO7

De cara a la Copa del Mundo, Aguirre fue enfático en que llevará a los mejores elementos disponibles y buscará que cada futbolista entienda la responsabilidad de representar al país.

“Me llena de orgullo y satisfacción jugar en nuestro país. Es cierto que se acerca la Copa para afinar detalles; intentaremos ajustarlo y presentaremos el mejor equipo. Quiero que los jugadores sientan el calor, es un buen examen vs Ghana”, concluyó.

El técnico nacional continúa afinando detalles en la preparación del equipo, con la mira puesta en consolidar un grupo competitivo.