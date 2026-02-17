Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Problemas en América? Vinícius Lima protagoniza fuerte entrada sobre Kevin Álvarez en entrenamiento de las Águilas

Vinícius Lima llegó con mucha fuerza sobre Kevin Álvarez | Imago7
Mauricio Díaz Valdivia 17:22 - 17 febrero 2026
Uno de los refuerzos americanistas fue autor de un fuerte contacto ante uno de los jugadores menos queridos por la afición

Ha quedado atrás el resultado negativo del Clásico Nacional para América, o al menos eso intentan hacer, pues se han dedicado a entrenar de cara a su siguiente duelo, en el cual tendrán que medirse a Puebla como visitantes en el Estadio Cuauhtémoc.

Sin embargo, uno de estos entrenamientos previos a la Jornada 7, han desatado lo que para algunos usuarios en redes sociales podría convertirse en un inconveniente, con dos miembros del plantel actual como protagonistas.

Kevin Álvarez no ha tenido un buen torneo con América | Imago7

¿Qué pasó en el entrenamiento águila?

Durante uno de los ejercicios en espacio reducido por parte del cuerpo técnico azulcrema, Cristian Borja dio un pase para Kevin Álvarez, quien al recibir el balón recibió también el impacto directo de una barrida muy fuerte por parte de su nuevo compañero Vinícius Lima.

El lateral mexicano cayó de inmediato sobre el césped; sin embargo, esto no causó tanta preocupación en los demás, incluido un miembro del cuerpo técnico, quien a la distancia pareciera ser Phelipe Leal, auxiliar de André Jardine.

El mismo Vinícius trató de levantar a Álvarez, pero el ex de Tuzos no le extendió la mano, por lo que el brasileño se fue, mientras que otro compañero sí ayudó a Kevin para así continuar con la práctica.

@alexxalfaro48 Intenso el entrenamiento de América y para muestra la entrada de Vinicius Lima sobre Kevin Álvarez. #clubamerica #kevinalvarez #vinicius #lima #parati ♬ 11 Binaural Beats 1 Hz - August Son Productions

¿Qué opina la afición al respecto?

Durante los últimos meses, Kevin Álvarez se ha vuelto uno de los jugadores menos queridos de las Águilas por ciertas fallas y una considerable baja en su nivel desde la consecución del tricampeonato; es por ello que las respuestas del video de la barrida han tenido comentarios demasiado específicos.

"Díganme por favor que se lesionó", "Vamos Vini, para la próxima lo truenas", han sido al menos un par de los comentarios que los americanistas han dejado como reacciones de la fuerte entrada que ha recibido el 5 de los de Coapa.

Kevin Álvarez derribado después del gol de Chivas en el Clásico | Imago7

Queda claro que la relación de la afición con Kevin Álvarez está completamente rota, pues se ha llegado a un grado muy alto en el cual incluso desean que el lateral derecho pueda estar lesionado para no poder estar en el campo en los siguientes partidos.

