Santos Laguna despide a Francisco Rodríguez como su DT

Francisco Rodríguez ha dejado de ser el director técnico de Santos Laguna, la directiva encabezada por Aleco Iraragorri decidió cortar el proyecto del español luego de los malos resultados en donde no lograr encontrar el triunfo en en los seis juegos disputados en el Clausura 2026 de la Liga MX.

A través de una conferencia de prensa Aleco y Alejandro Iraragorri dieron a concoer la noticia, el actaul presidente del equipo mencionó lo que ya se había rumorado: "“Hemos relevado de su cargo a Braulio Rodríguez como Gestión Deportiva y a Francsico Rodríguez como director técnico, Omar Tapia será el entrenador interino para las próximas fechas”.

Rodríguez se va dejando al club en el último lugar de la tabla, sin victorias, con apenas un punto conseguido, tras seis fechas del Clausura 2026 registra un empate y cinco derrota, el revés más reciente fue el TSM cuando recibió al Mazatlán que era el colero previamente.

DT de Santos en partido ante Tigres l IMAGO7

Finalmente, los números generales que dejó el estratega en Torreón es de 22 partidos dirigidos, con seis victorias, tres empates y 13 derrotas. Cabe mencionar, que en el torneo pasado, tras llegar a inicios de mayo, no dejó un buen certamen; sin embargo, estuvo a punto de colarse a Play-In con 20 unidades.

¿Cómo fue el último partido de Francisco Rodríguez?

Mazatlán superó a Santos Laguna on un marcador de 1-2. El conjunto dirigido por Sergio Bueno vino de atrás para sacar los tres puntos, pese a sufrir para batir a Carlos Acevedo, figura del equipo local. Lucas Di Yorio adelantó a su equipo al minuto 17 con un penalti, sin embargo, llegaría la remontada cañonera.

Facundo Almada encontró la manera de vencer a Carlos Acevedo al minuto 43. Con el empate, los Cañoneros crecieron en el encuentro y la remontada se comenzó a gestar y Mauro Zaleta anotó para remontar el marcador para catapultar el primer triunfo para los dirigidos por Sergio Bueno.

Francisco RodrÍguez tras partido ante Mazatlán l IMAGO7

Lo que no sabías

Francisco Rodríguez fue anunciado oficialmente el 10 de mayo de 2025 por Santos Laguna; sin embargo, llegó tras 15 meses sin dirigir a un equipo. Su equipo más reciente era el conjunto de Rayo Vallecas donde duró menos de un año, fue nombrado en julio de 2023 y salió en febrero de 2024, desde entonces había permanecido con más de 15 meses sin cargo como entrenador.

Su momento más importante fue al mando de Girona donde destacó más sus virtudes como técnico alcanzando la Final de la promoción por el ascenso a Primera División en dos temporadas consecutivas (2020-21 y 2021-22) en el futbol ibérico, ahora tendrá que buscar otro rumbo tras su salida de Laguna.