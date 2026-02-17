¡Sin trato preferencial en Brasil! La condición con la cual Carlo Ancelotti llevaría a Neymar a la Copa Mundial 2026

Carlo Ancelotti lo tiene claro, en su convocatoria final de la Selección de Brasil para la Copa del Mundo solo incluirá a los mejores jugadores que estén mejor preparados físicamente. Con ello, el técnico italiano nuevamente condiciona el llamado de Neymar a la salud del futbolista, quien no ha disputado un solo juego con la Verdeamarela desde que llegó el estratega italiano.

Neymar, durante uno de los últimos partidos que tuvo con Brasil | AP

Ya desde noviembre del año pasado, Carletto fue contundente con respecto al jugador de Santos FC. "Neymar tiene seis meses para entrar en la lista final del Mundial. Le observaremos, como a otros, para hacer la mejor convocatoria final posible de cara al Mundial", declaró en ese momento el italiano, quien añadió que no llevará a un jugador solo por su talento o por su lugar en la historia del futbol brasileño.

Ancelotti dirigirá el Mundial con el equipo pentacampeón | AP

"Una selección como la de Brasil, necesita tener a los jugadores más talentosos. Es obvio, pero un jugador talentoso también necesita estar en forma física óptima. Necesita estar al 100 por ciento, no al 80 por ciento. Neymar puede participar en el Mundial solo si está en forma física. Desde el punto de vista técnico, no hay discusión. Su objetivo debería ser estar listo físicamente para junio", reiteró en esa declaración de hace tres meses.

¿Fricciones entre Neymar y Ancelotti?

Han pasado 106 días desde aquellas palabras del seleccionador de Brasil y faltan 114 para el silbatazo inicial en el Estadio Banorte, en el arranque del Mundial 2026. Y de momento, el panorama no parece mejorar para Neymar, e incluso circulan rumores de que no tiene buena relación con el director técnico, quien a su vez, tampoco tiene en alta estima al futbolista.

De acuerdo con el periodista Rodrigo Mattos de UOL, Ancelotti ha dejado claro que no tiene un aprecio especial por Neymar y que lo tratará igual que al resto de los futbolistas. Además, señaló que el estratega no está convencido del comprimiso del jugador con el futbol y se mantiene firme en su decisión de solo convocarli si está en perfecta condición física y puede soportar la alta intensidad durante todo un partido.

Los partidos amistosos contra las Selecciones de Francia y Croacia darán un panorama más claro sobre la lista final de Ancelotti. Aunque Neymar regresó a la actividad con Santos este lunes 16 de febrero, después de dos meses que se sometió a una operación de la rodilla a principios de diciembre de 2025, parece complicado que en un mes logre convencer a Ancelotti de considerarlo para esos juegos de preparación. Por lo que su objetivo se mantendrá en mantenerse sano por los próximos tres meses para llegar al Mundial de la FIFA en junio.

Neymar en celebración de un gol con Santos FC | AP

¿Cuándo fue el último partido de Neymar con la Selección de Brasil?

Desde el 18 de octubre de 2023, en la cuarta jornada de las eliminatorias de Conmebol rumbo a la Copa Mundial, Neymar no ha jugado con su selección. En aquella derrota 2-0 contra la Selección de Uruguay, comenzó como titular pero salió de cambio al final del primer tiempo por una rotura de ligamentos; Richarlison fue el encargado de reemplazarlo en el compromiso celebrado en el Estadio Centenario.