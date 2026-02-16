Carlo Ancelotti disfruta del Carnaval de Río junto a la leyenda Ronaldo Nazário

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, vivió una jornada inolvidable en el Sambódromo de Marquês de Sapucaí. El estratega italiano, plenamente integrado a la cultura brasileña, fue captado disfrutando del desfile en una de las noches más vibrantes del evento, donde coincidió con su amigo y leyenda del fútbol, Ronaldo Nazário.

RONALDO DISFRUTA CON ANCELOTTI

La escena captada por los presentes mostró a un Ancelotti relajado, disfrutando de una cerveza mientras observaba el despliegue de las escuelas de samba. El momento cumbre ocurrió cuando Ronaldo, "El Fenómeno", pasó frente a su posición sobre un imponente carro alegórico.

Ronaldo junto a Ancelotti en el carnaval de Brasil | AP

A pesar del ruido y la magnitud del desfile, ambos intercambiaron saludos y gestos de afecto a la distancia, reafirmando la estrecha relación que mantienen desde hace décadas. Tras el paso del exdelantero por la pista, la dupla se reunió en un sector exclusivo del recinto para compartir el resto de la madrugada en un ambiente más privado.

Mientras la presencia de las figuras deportivas generaba revuelo, en redes sociales comenzaron a circular fotografías de Ancelotti en situaciones comprometedoras, supuestamente besándose con varias mujeres simultáneamente.

👋🏼🇧🇷 Carlo Ancelotti says hi to Ronaldo in Brazil for the Carnaval.



“He’s loving this chapter in Brazil!”, says Ronaldo about the Seleção coach. 🇮🇹@geglobo 🎥 pic.twitter.com/CS3xnrmbqP — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 16, 2026

Es importante aclarar que dichas imágenes son falsas. Se trata de contenido fabricado mediante Inteligencia Artificial (IA) que logró engañar a miles de usuarios. El comportamiento del técnico durante toda la festividad fue ejemplar, limitándose a celebrar junto a sus allegados y la figura de Ronaldo.

ANCELOTTI RELAJADO A MESES DEL MUNDIAL

Carlo Ancelotti está a unos cuantos meses de convertirse en el primer entrenador extranjero en dirigir a la Selección de Brasil en una Copa del Mundo, por lo que todos los reflectores están sobre el estratega italiano, quien parece estar tranquilo pese a la presión que esto implica.