Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México

Cámara captó un objeto volador no identificado en el centro de la CDMX/X: @webcamsdemexico
Geovanni Rodríguez Catarino
Geovanni Rodríguez Catarino 10:21 - 16 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El objeto volador no identificado apareció de la nada, tenía forma de esfera y no contaba con luces

Durante el fin de semana, un video se hizo viral tras aparentemente captar a un OVNI (objeto volador no identificado) sobrevolando la Ciudad de México. De inmediato surgieron teorías conspirativas e incluso algunos ya se animaron a asegurar que se aproxima una invasión extraterrestre.

En el video aparece de la nada un objeto volado con forma de esfera/X: @webcamsdemexico

El video grabado desde la Torre Latino

Fue la cuenta en X de Webcams México la que compartió un video grabado la madrugada del domingo 15 de febrero, a las 4:18 AM, en el cual se aprecia una vista panorámica de la CDMX, iluminada únicamente por las luces de edificios emblemáticos como el Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico.

Lo llamativo ocurre cuando, de la nada, aparece un objeto volador no identificado.

  • No proyecta luces

  • Tiene forma de esfera

  • Avanza a una velocidad lo suficientemente lenta como para que la cámara lo capte con claridad.

El video fue grabado desde la Torre Latino de la Ciudad de México/X: @webcamsdemexico

Objeto aparentemente sin luces cruzando Ciudad de México esta madrugada. ¿Helicóptero? ¿Dron? ¿Algo más? ¿Qué creen que sea? Vista Oriente desde Torre Latino. Video al doble de velocidad normal”, se lee en el mensaje con el que Webcams México acompañó el clip de 28 segundos.

Teorías: de globo metálico a nave extraterrestre

Las reacciones no se hicieron esperar.

Las hipótesis fueron de todo tipo:

  • Un globo metálico de San Valentín (14 de febrero).

  • Un dron sin luces.

  • Un ave.

  • O incluso una nave alienígena.

Algunos comentarios que circularon en redes sociales fueron:

“Globo metálico de San Valentín, recuerden que ayer fue la venta y posiblemente sea de un soldado caído”.

“Ya hasta a los aliens les vale madre prender sus luces cuando van manejando”.

“Podría ser un dron, de esos muy profesionales”.

A estas teorías se sumó la respuesta de Grok, la Inteligencia Artificial de X, que tampoco logró determinar con certeza qué era el objeto.

Es difícil identificarlo con certeza del video. Parece un objeto oscuro moviéndose de forma constante, sin luces visibles. Podría ser un dron sin iluminación, un globo o incluso un ave grande. Hay reportes recientes de avistamientos similares en México, pero sin evidencia concluyente de algo extraterrestre. ¿Tienes más detalles?”, respondió la IA.

Sin versión oficial… pero sí opiniones

Hasta el momento, no existe una versión oficial por parte de autoridades de la Ciudad de México ni de expertos de instituciones como la UNAM que aclaren qué fue lo que captó el video.


Por ahora, solo hay opiniones. Entre ellas, la de un ufólogo mexicano llamado Pedro Ramírez, quien asegura que este tipo de OVNI “suelen irrumpir en las habitaciones por las noches, detectan la energía de las personas y su estado vibratorio”.

Alguno se fueron a los extremos y dicen que a bordo de ese OVNI venían los extraterrestres/Pixabay
Últimos videos
Neuroamor
Contra
Neuroamor
Lo Último
11:00 ¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
10:21 VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
10:05 Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
09:33 Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
09:26 X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
09:21 Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026
09:20 Neymar cumple sueño de abuelita en el futbol brasileño
09:12 Carlo Ancelotti disfruta del Carnaval de Río junto a la leyenda Ronaldo Nazário
09:10 Expulsión De Scarlett Camberos Y Le Gritan De Todo A La Silbante
09:05 ¿CUÁNTO TIEMPO ESTARÁ FUERA ANTHONY MARTIAL?
Tendencia
1
Futbol América se despide de figura y dice adiós a importante atacante a mitad del Clausura 2026
2
Futbol Nico Ibáñez tras su gol en el partido ante Tigres: "Muy contento con volver a anotar"
3
Opinión El apunte del director: Chivas festeja en La Minerva, pero le falta
4
Contra Dólar HOY 16 de febrero de 2026 en México: peso gana terreno y la divisa baja a $17.16 pesos
5
Opinión Bad Bunny en WrestleMania 42… Si Dio’ lo permite
6
Futbol Larcamón se saborea duelo ante Chivas de Milito: “Será un partidazo”
Te recomendamos
¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
Futbol
16/02/2026
¿Se va de Chivas? Proponen a Gabriel Milito como presidente de Independiente
VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
Contra
16/02/2026
VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México
Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Otros Deportes
16/02/2026
Agenda del 16 de febrero de los Juegos Olímpicos de Invierno
Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
Fórmula 1
16/02/2026
Oficial: Barcelona renueva, pero entra en rotación con Spa en el calendario de Fórmula 1
X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
Contra
16/02/2026
X sufre caída a nivel mundial: Usuarios de Twitter reportan fallas en el feed
Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026
Otros Deportes
16/02/2026
Isaac Del Toro se impone en la primera etapa del UAE Tour 2026