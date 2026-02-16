VIDEO: Captan OVNI sobrevolando la Ciudad de México

Durante el fin de semana, un video se hizo viral tras aparentemente captar a un OVNI (objeto volador no identificado) sobrevolando la Ciudad de México. De inmediato surgieron teorías conspirativas e incluso algunos ya se animaron a asegurar que se aproxima una invasión extraterrestre.

En el video aparece de la nada un objeto volado con forma de esfera/X: @webcamsdemexico

El video grabado desde la Torre Latino

Fue la cuenta en X de Webcams México la que compartió un video grabado la madrugada del domingo 15 de febrero, a las 4:18 AM, en el cual se aprecia una vista panorámica de la CDMX, iluminada únicamente por las luces de edificios emblemáticos como el Palacio Nacional, ubicado en el Centro Histórico.

Lo llamativo ocurre cuando, de la nada, aparece un objeto volador no identificado. No proyecta luces

Tiene forma de esfera

Avanza a una velocidad lo suficientemente lenta como para que la cámara lo capte con claridad.

El video fue grabado desde la Torre Latino de la Ciudad de México/X: @webcamsdemexico

Objeto aparentemente sin luces cruzando Ciudad de México esta madrugada. ¿Helicóptero? ¿Dron? ¿Algo más? ¿Qué creen que sea? Vista Oriente desde Torre Latino. Video al doble de velocidad normal”, se lee en el mensaje con el que Webcams México acompañó el clip de 28 segundos.

Teorías: de globo metálico a nave extraterrestre

Las reacciones no se hicieron esperar. Las hipótesis fueron de todo tipo: Un globo metálico de San Valentín (14 de febrero).

Un dron sin luces.

Un ave.

O incluso una nave alienígena.

Algunos comentarios que circularon en redes sociales fueron: “Globo metálico de San Valentín, recuerden que ayer fue la venta y posiblemente sea de un soldado caído”. “Ya hasta a los aliens les vale madre prender sus luces cuando van manejando”. “Podría ser un dron, de esos muy profesionales”.

A estas teorías se sumó la respuesta de Grok, la Inteligencia Artificial de X, que tampoco logró determinar con certeza qué era el objeto.

Es difícil identificarlo con certeza del video. Parece un objeto oscuro moviéndose de forma constante, sin luces visibles. Podría ser un dron sin iluminación, un globo o incluso un ave grande. Hay reportes recientes de avistamientos similares en México, pero sin evidencia concluyente de algo extraterrestre. ¿Tienes más detalles?”, respondió la IA.

Objeto aparentemente sin luces cruzando Ciudad de México esta madrugada. 👀



¿Helicóptero? ¿Dron? ¿Algo más?



¿Qué creen que sea? 🤔#CDMX, vista Oriente desde Torre Latino. Video al doble de velocidad normal. #ovni #UFO

Para ver en vivo: https://t.co/idPsWBxLUp pic.twitter.com/Wa8wtpPrA1 — Webcams de México (@webcamsdemexico) February 16, 2026

Sin versión oficial… pero sí opiniones

Hasta el momento, no existe una versión oficial por parte de autoridades de la Ciudad de México ni de expertos de instituciones como la UNAM que aclaren qué fue lo que captó el video.

Por ahora, solo hay opiniones. Entre ellas, la de un ufólogo mexicano llamado Pedro Ramírez, quien asegura que este tipo de OVNI “suelen irrumpir en las habitaciones por las noches, detectan la energía de las personas y su estado vibratorio”.