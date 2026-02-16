¡Espectacular! Santiago Giménez y su esposa protagonizan momento romántico

El delantero mexicano Santiago Giménez, del AC Milan, y su esposa, Fernanda Serrano, enternecieron a sus seguidores al compartir en redes sociales los detalles del Día del Amor y la Amistad que celebraron juntos. La pareja publicó una serie de fotografías y videos donde mostraron los románticos regalos que intercambiaron, destacando arreglos florales y globos en forma de corazón.

El futbolista sorprendió a su esposa con un impresionante ramo de rosas rojas acompañado de globos metálicos con mensajes de amor. En las imágenes se aprecia la decoración en tonos rojos y blancos, creando un ambiente íntimo y especial para la celebración.

Los regalos de la pareja Santi Giménez - Serrano en el Día del Amor y la Amistad l X:Santgimenez_

Un amor mutuo

Por su parte, Fernanda Serrano también preparó un detalle especial para el futbolista. A través de sus historias, mostró un arreglo personalizado con fotografías de momentos importantes en su relación, además de globos y una dedicatoria que conmovió a los seguidores de la pareja.

Santiago Giménez | MEXSPORT

Las publicaciones rápidamente se llenaron de comentarios y reacciones por parte de aficionados y amigos cercanos, quienes destacaron la complicidad y cariño que ambos reflejan. Algunos seguidores incluso señalaron que, pese a la exigente agenda deportiva, Giménez siempre encuentra espacio para compartir momentos significativos con su familia.

El delantero, quien atraviesa una etapa clave en su carrera en el futbol europeo, acompañó las imágenes con un mensaje breve pero emotivo dedicado a su esposa. “Gracias por ser mi compañera de vida. Te amo”, escribió, generando miles de “me gusta” en cuestión de horas.

¿La pareja del momento?

La pareja se ha caracterizado por compartir distintos aspectos de su vida personal en redes sociales, especialmente fechas importantes como aniversarios y celebraciones familiares. En esta ocasión, el Día del Amor y la Amistad fue el escenario perfecto para reafirmar su vínculo ante sus seguidores.

Además de los arreglos florales, las fotografías dejaron ver una decoración cuidada al detalle, con pétalos de rosa y globos de helio que formaban corazones, elementos que aportaron un toque clásico y elegante a la velada romántica.

Con estas muestras de cariño, Santiago Giménez y Fernanda Serrano no solo celebraron su relación, sino que también dejaron claro que, más allá de los reflectores y el futbol de alto nivel, valoran los momentos sencillos y significativos en pareja, conquistando una vez más a sus seguidores en redes sociales.