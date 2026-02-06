Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

Zlatan Ibrahimovic presente en el recorrido de la antorcha olímpica en los JJ. OO. de Invierno

Zlatan Ibrahimovic con la antorcha olímpica | @brfootball
Emiliano Arias Pacheco 16:30 - 06 febrero 2026
El exjugador y ahora directivo del conjunto rossonero fue uno de los relevistas en la inauguración de la justa

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano-Cortina 2026 comenzaron de manera oficial hace unos días, sin embargo, la inauguración fue hace unas horas. Dicha ceremonia es una de las más grandes e importantes para el evento, pues combina la tradición local con ese sentimiento inexplicable como lo es el olimpismo.

Uno de los héroes locales de la ciudad de Milán es Zlatan Ibrahimovic, quien brilló en los dos equipos más importantes de la región de Lombardía, pero fue con los rossoneros con quienes forjó una leyenda imperecedera.

Zlatan Ibrahimovic con la antorcha olímpica | @SwedeStats

Su importancia en la ciudad es tal que fue elegido como una de los portadores de la antorcha olímpica previo a la ceremonia de inauguración. El sueco fue vitoreado, aclamado, glorificado, algo común para su grandeza; además por su desempeño como directivo del AC Milan.

Zlatan recorrió junto a esa llama histórica las calles de Via dell’Orso y Via Brera, calles emblemáticas de la capital de la moda. La participación de Ibrahimovic fue de las más destacadas por diversas razones, pero en especial por que fue la última parada del recorrido antes de llegar al Estadio de San Siro -o Giuseppe Meazza, según a que equipo sea aficionado-.

Inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP

El sentimiento olímpico

Las calles de la capital Lombarda se llenaron de vecinos y turistas para presenciar algo que es más que un deporte, algo que es una definición de trabajo en equipo e ir más allá de lo establecido. El pebetero en la Piazza del Duomo marcó para siempre a todos los presentes, entre ellos a Zlatan, quien declaró a los medios italianos su amor por Milán. 

Estoy muy orgulloso. Aunque no soy italiano, llevar la antorcha olímpica en Italia es una gran emoción. Milán es como mi segunda casa", comentó el exgoleador de los dos equipos más importantes de la ciudad italiana.

¿Qué otras figuras estuvieron presentes con la antorcha olímpica en mano?

Zlatan Ibrahimovic acaparó los reflectores, pero varias figuras importantes de la cultura italiana hicieron lo propio. Una de las más reconocidas fue la bailarina Nicoletta Manni, figura del Teatro alla Scala; además de la leyenda del Inter de Milán, Javier Zanetti

Juegos Olímpicos de Invierno 2026 | AP
Etiquetas relacionadas:
AC Milan
