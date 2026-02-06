Raphael Veiga es registrado con América; apunta a debutar ante Rayados

Raphael Veiga ya fue registrado con América. Lo que comenzó como un sueño, hoy es una realidad. El mediocampista brasileño, exfigura de Palmeiras, podrá ver sus primeros minutos como futbolista de las Águilas a partir de la Jornada 5 de la Liga MX.

El futbolista brasileño llegó a México el sábado 31 de enero, en uno de los días más complicados para el americanismo. Veiga estuvo en el Estadio Ciudad de los Deportes y presenció de primera mano la despedida de Álvaro Fidalgo, por lo que se dio cuenta del cariño de la afición americanista.

Raphael Veiga entrenando con el América | @ClubAmerica

¿Será considerado por André Jardine?

El jugador paulista confirmó en una reciente entrevista que parte importante para su arribo a Coapa fue el entrenador André Jardine. Al ser los dos brasileños y con un ADN ganador, Veiga comentó que también el asistente del entrenador del América, Paulo Víctor, fue importante para llegar al Nido.

"Paulo trabajó en Palmeiras, y nosotros tuvimos la oportunidad de hablar con él algunas veces, después de mi entrenamiento, él estaba allí con la categoría de base, y yo acompañaba, y nosotros conversábamos un poco.. André, yo nunca había trabajado junto a él, pero yo ya había acompañado a los equipos con los que él trabajó, la propia selección olímpica, entonces me gusta mucho la forma en que él hace que el equipo juegue", comentó.

Raphael Veiga presente en victoria de América | IMAGO7

El futuro de América

Las Águilas comenzaron el El futuro de América por la calle de la amargura, sin embargo, el pasado fin de semana lograron su primera victoria en Liga MX y una más en la Copa de Campeones de la Concacaf.

Pese a esas dos victorias de manera consecutiva, el americanismo está dolido por la salida de Álvaro Fidalgo, además de otras dos no tan dolorosas por la afición. El asturiano dejó después de cinco años el balompié nacional con rumbo al Real Betis, mientras que aún queda una duda de quién ocupará su lugar.