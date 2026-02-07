Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026

Aunque el torneo Clausura 2026 apenas está comenzando, la Comisión de Árbitros de la Federación Mexicana de Futbol sorprendió con una reestructuración interna que impacta directamente al área del VAR en la Liga MX. La noticia generó atención inmediata debido a que el videoarbitraje se ha convertido en uno de los elementos más polémicos y decisivos del futbol mexicano.

A través de un comunicado oficial, la Comisión informó sobre ajustes en su organigrama, señalando cambios clave dentro de la coordinación del sistema de videoarbitraje. Este movimiento busca fortalecer la estructura arbitral en plena competencia, en un torneo que desde sus primeras jornadas ya ha dejado decisiones discutidas.

VAR presenta cambios en Liga MX | MEXSPORT

Sale Miguel Ángel Chacón como coordinador del VAR

El cambio más relevante es la salida de Miguel Ángel Chacón, quien deja su cargo como coordinador del VAR en la Liga MX tras siete años de trabajo dentro de la Comisión de Árbitros. Según el documento, la decisión está orientada a que el excoordinador continúe con su desarrollo profesional en otros ámbitos.

La Comisión agradeció públicamente el trabajo realizado por Chacón durante su gestión, destacando su contribución en una etapa donde el VAR se consolidó como herramienta oficial dentro del futbol mexicano. Además, le desearon éxito en sus próximos proyectos profesionales fuera del cargo.

VAR presenta cambios en Liga MX | MEXSPORT

¿Quién es Jorge Antonio Pérez Durán, nuevo coordinador del VAR en Liga MX?

Para ocupar el puesto vacante, la dirección de la Comisión de Árbitros designó a Jorge Antonio Pérez Durán como el nuevo Coordinador del VAR. Se trata de un perfil que ya estaba integrado en el área tecnológica, pues anteriormente se desempeñaba como supervisor del VAR e instructor de árbitros dentro de la misma estructura.

Pérez Durán cuenta con una amplia trayectoria en el arbitraje mexicano, destacando por haber sido árbitro central en la Primera División y portar el gafete FIFA. Durante su carrera dirigió numerosos partidos de alto nivel en el futbol nacional, lo que le dio reconocimiento dentro del gremio arbitral.

Jorge Antonio Pérez Durán | MEXSPORT

Sin embargo, una lesión grave lo alejó de las canchas como árbitro principal, lo que provocó un giro en su carrera profesional. A partir de ese momento, decidió enfocarse en el desarrollo del videoarbitraje, un sistema que ha transformado la forma en que se toman decisiones dentro del futbol.