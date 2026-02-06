¿Mensaje a Saint-Maximin? Azcárraga habla fuerte y exige "madurez mental" a los fichajes del América

El empresario recorrió las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula, que se prepara para reabrir sus puertas el próximo 28 de marzo con un partido entre México y Portugal. Durante su estancia, Azcárraga atendió a los medios de comunicación para discutir temas relacionados tanto con el estadio como con la actualidad del equipo azulcrema.

Entre los temas abordados, destacaron sus reflexiones sobre la gestión deportiva del club, incluyendo las salidas de jugadores como Álvaro Fidalgo y el polémico caso del francés Allan Saint-Maximin. Azcárraga reconoció la complejidad de la dirección deportiva y la presión que conlleva.

Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Yo creo que al final la gerencia deportiva es un trabajo bien difícil, a veces es muy ingrato, porque la gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos. La verdad es que llevamos unos 10-12 años bastante estables, independientemente del resultado. En este equipo, como lo saben, o campeonamos o no, aquí no hay medias tintas

Hay que tratar de cometer los menos errores posibles. No solo se trata de tener al jugador que tenga la mejor calidad futbolística. Creo que en esta institución, en este equipo, debes de tener una madurez mental bruta, porque la crítica de la prensa es muy importante, pero a veces se pasan de violentos.

Una salida marcada por la polémica: así se dio el adiós de Allan Saint-Maximin al América

La salida de Allan Saint-Maximin del América se dio en medio de un contexto tenso y polémico que terminó por fracturar la relación entre el futbolista francés y el club. Aunque su paso por las Águilas fue breve —menos de dos torneos—, el atacante dejó destellos de calidad, gran presencia mediática y expectativa entre la afición, pero sin una producción destacada dentro del terreno de juego.

Allan Saint-Maximin en uno de sus pocos partidos con América | IMAGO7

El punto de quiebre ocurrió en la última semana, cuando Saint-Maximin denunció públicamente un episodio de racismo del que fueron víctimas sus hijos en México. A través de sus redes sociales, el jugador condenó la discriminación y dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar faltas de respeto hacia su familia, situación que escaló rápidamente y tensó el entorno tanto con la Liga MX como con el club.

Ante este escenario, América hizo oficial su salida hace apenas tres días, en una decisión que, de acuerdo con el entorno del equipo, no era la planeada originalmente. El francés terminó forzando su adiós y regresó a Francia para reincorporarse al Lens, dando por finalizada una etapa que nunca terminó de consolidarse en lo deportivo. La polémica también se trasladó a las redes sociales.