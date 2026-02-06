Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Mensaje a Saint-Maximin? Azcárraga habla fuerte y exige "madurez mental" a los fichajes del América

Allan Saint-Maximin en América | IMAGO7
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre
Carlos Emmanuel Chávez Aguirre 17:25 - 06 febrero 2026
Facebook X WhatsApp Threads LinkedIn Bluesky
Enlace copiado
El propietario del club enfatizó la necesidad de minimizar los errores en la contratación de jugadores, haciendo referencia a casos como el del francés.

El empresario recorrió las instalaciones del Coloso de Santa Úrsula, que se prepara para reabrir sus puertas el próximo 28 de marzo con un partido entre México y Portugal. Durante su estancia, Azcárraga atendió a los medios de comunicación para discutir temas relacionados tanto con el estadio como con la actualidad del equipo azulcrema.

Entre los temas abordados, destacaron sus reflexiones sobre la gestión deportiva del club, incluyendo las salidas de jugadores como Álvaro Fidalgo y el polémico caso del francés Allan Saint-Maximin. Azcárraga reconoció la complejidad de la dirección deportiva y la presión que conlleva.

Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7
Allan Saint-Maximin durante un partido de América en el Clausura 2026 de la Liga MX | IMAGO 7

Yo creo que al final la gerencia deportiva es un trabajo bien difícil, a veces es muy ingrato, porque la gente se acuerda más de ciertos fichajes que no fueron buenos. La verdad es que llevamos unos 10-12 años bastante estables, independientemente del resultado. En este equipo, como lo saben, o campeonamos o no, aquí no hay medias tintas

Hay que tratar de cometer los menos errores posibles. No solo se trata de tener al jugador que tenga la mejor calidad futbolística. Creo que en esta institución, en este equipo, debes de tener una madurez mental bruta, porque la crítica de la prensa es muy importante, pero a veces se pasan de violentos.

Una salida marcada por la polémica: así se dio el adiós de Allan Saint-Maximin al América

La salida de Allan Saint-Maximin del América se dio en medio de un contexto tenso y polémico que terminó por fracturar la relación entre el futbolista francés y el club. Aunque su paso por las Águilas fue breve —menos de dos torneos—, el atacante dejó destellos de calidad, gran presencia mediática y expectativa entre la afición, pero sin una producción destacada dentro del terreno de juego.

Allan Saint-Maximin en uno de sus pocos partidos con América | IMAGO7

El punto de quiebre ocurrió en la última semana, cuando Saint-Maximin denunció públicamente un episodio de racismo del que fueron víctimas sus hijos en México. A través de sus redes sociales, el jugador condenó la discriminación y dejó claro que no estaba dispuesto a tolerar faltas de respeto hacia su familia, situación que escaló rápidamente y tensó el entorno tanto con la Liga MX como con el club.

Ante este escenario, América hizo oficial su salida hace apenas tres días, en una decisión que, de acuerdo con el entorno del equipo, no era la planeada originalmente. El francés terminó forzando su adiós y regresó a Francia para reincorporarse al Lens, dando por finalizada una etapa que nunca terminó de consolidarse en lo deportivo. La polémica también se trasladó a las redes sociales.

Mientras algunos aficionados azulcremas criticaron al jugador por considerar su salida poco profesional, seguidores de Saint-Maximin arremetieron contra el América tras el anuncio de su partido de Concachampions ante el Olimpia. La confrontación fue tal que el club francés optó por desactivar los comentarios en la publicación de presentación del futbolista.

Últimos videos
Lo Último
18:53 Pumas se mantiene unido durante el mal momento
18:49 México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
18:44 Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
18:35 Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
18:28 ¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
18:27 Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
18:15 Comisión de Árbitros reestructura el VAR en la Liga MX y nombra nuevo coordinador en el Clausura 2026
18:03 Fechas y horarios de la participación de los atletas mexicanos en los Juegos Olímpicos de Invierno
18:03 Checo Pérez y Cadillac F1: Fecha y detalles para la presentación del monoplaza para 2026
17:46 La Nicholette rompe el silencio: relata secuestro en Culiacán y niega vínculos con el crimen
Tendencia
1
Futbol ¿Bomba en camino? Emilio Azcarraga confirmó que habrá más refuerzos en América
2
Futbol Emilio Azcárraga confirma que Estadio Banorte no estará terminado para el Mexico vs Portugal
3
Futbol Cristiano Ronaldo recibe advertencia de la Liga Saudí tras huelga con el Al-Nassr
4
Futbol Christian Ebere ya está en México para cerrar fichaje con Cruz Azul
5
Empelotados Ruso Zamogilny revienta a Maximin: ‘futbolísticamente no le pudo entregar un car… al América’
6
NFL ¿Smith Njigba festejará cómo Cuauhtémoc Blanco en el Superbowl? El guiño de Seattle Seahawks al América
Te recomendamos
Pumas se mantiene unido durante el mal momento
Futbol
06/02/2026
Pumas se mantiene unido durante el mal momento
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Beisbol
06/02/2026
México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Cruz Azul hace oficial la llegada de Christian Ebere
Rota Christian Ebere
Futbol
06/02/2026
Christian Ebere ya se encuentra registrado en la Liga MX para debutar con Cruz Azul
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Futbol
06/02/2026
¡Ya es de La Pandilla! Uros Durdevic es registrado con Rayados de Monterrey
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026
Contra
06/02/2026
Así puedes viajar GRATIS en el Metro y otros transportes en CDMX este 2026