México Verde avanza a la Final de la Serie del Caribe tras echar a República Dominicana

Los Tomateros de Culiacán (México Verde) tuvieron que remar contra corriente luego de que Leones del Escogido (República Dominicana) se lanzaran al frente en la pizarra con Hernández conectando antes del cierre de la segunda entrada para abrir la pizarra.

Sería en la cuarta entrada cuando Florial destaría un tremendo home run que llevaría a firmar tres carreras. Tendríamos que esperar hasta la sexta entrada con el marcador 3-2 que Víctor Mendoza lanzaría un batazo por jardín derecho para catapultar el cuarto de la tarde.

México Verde sacó la casta en la Semifinal de la Serie del Caribe l MexSport

República Dominicana reaccionaría; sin embargo, Yadir Drake conectaría al centro del diamante y con ello produciría la sexta para Tomateros dejando el marcador 6-3. Dominicana fallaría con su jardinero y México anotaba la séptima.

Luis Verdugo pondría dos más de su cosecha y México Verde provocaría una fatídica séptima entrada para los caribeños para poner el 9-4. Leones del Escogido irían al ataque con Socrates Brito quien pegaba sencillo pero terminaría recibiendo el out 25 en segunda.

México Verde durante Semifinal l MexSport

Tomateros de Culiacán se encontraban a un out de la victoria para que finalmente Guadalupe Chávez ponchara y mandara a México Verde a la Final tras echar a los actuales campeones de la Serie de Caribe.

No llegó la revancha

México Verde, representado por los Tomateros de Culiacán, propinó una derrota más a su rival de manera consecutiva luego de un primer juego vibrante al imponerse 10-7 a los Leones del Escogido; el equipo mexicano sorprendió y le quitó el invicto a los caribeños en el último juego del rol regular.

México Verde a la Final de la Serie del Caribe 2026 l MexSport

México Verde se llevó una victoria clave por 10-7, reafirmando su poder ofensivo y su capacidad de reacción ante la adversidad, mientras que República Dominicana dejó escapar un juego que tuvo en sus manos durante los primeros episodios, en una noche más de béisbol intenso y espectáculo puro en la Serie del Caribe.

¿Quién será el rival en la Final?