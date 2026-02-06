Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Beisbol

Tomateros remonta y le quita el invicto a Leones en la Serie del Caribe

Los Tomateros accedieron a las Semifinales de la Serie del Caribe | MEXSPORT
Los Tomateros accedieron a las Semifinales de la Serie del Caribe | MEXSPORT
Rafael Trujillo 23:35 - 05 febrero 2026
El México Verde cerró la primera fase con un importante triunfo y ahora se enfocan en las Semifinales

Con una espectacular ofensiva de seis carreras en la octava entrada, los Tomateros de Culiacán, representando a México, vencieron este jueves por 10-7 a los Leones del Escogido de República Dominicana, arrebatándoles su condición de invictos en la Serie del Caribe.

El equipo mexicano desplegó un total de 14 imparables, el doble que sus rivales dominicanos, en un emocionante adelanto de lo que será su enfrentamiento en semifinales este viernes. La otra llave la disputarán los Charros de Jalisco y los Cangrejeros de Santurce.

Tomateros remontaron sobre los Leones | MEXSPORT

Así ganaron en el Panamericano

Los Leones, campeones defensores, tomaron la delantera desde el inicio. En el primer episodio, y con un solo hit, se pusieron 3-0 arriba. Un error del segunda base permitió que Gustavo Núñez se embasara, Marco Hernández negoció un boleto y Sócrates Brito los impulsó a ambos con un doblete. Brito anotaría poco después para ampliar la ventaja ante el abridor Manny Barreda.

Aunque el abridor dominicano, Radhamés Liz, superó las amenazas iniciales, no pudo evitar el despertar de la ofensiva mexicana. En la tercera entrada, un cuadrangular del panameño Allen Córdoba con Carlos Sepúlveda a bordo acercó a los Tomateros 3-2 en la pizarra.

Los Leones tomaron ventaja en el partido | MEXSPORT

República Dominicana respondió con poder. Un jonrón de Franchy Cordero en la cuarta entrada y dos más en la sexta, uno de Cordero y otro de Jimmy Paredes, parecían sentenciar el encuentro. Los Tomateros descontaron una carrera en el sexto, pero los Leones volvieron a anotar, colocando el marcador 7-3 a su favor.

La remontada mexicana

Sin embargo, Culiacán nunca bajó los brazos. En el séptimo capítulo, un sencillo del cubano Yadir Drake y un elevado de sacrificio de Víctor Mendoza redujeron la diferencia a 7-4, preparando el escenario para una remontada épica.

La explosión ofensiva llegó en el octavo inning. Un triple de Carlos Sepúlveda inició el ataque, seguido de un pelotazo a Allen Córdoba. Rodolfo Amador impulsó la primera con un sencillo, y un hit de Drake trajo dos más para empatar el juego. Drake anotó la de la ventaja gracias a un elevado de Joey Meneses. Finalmente, un jonrón de Estevan Florial con Luis Verdugo en base selló la victoria con un marcador final de 10-7.

Por los Tomateros, destacaron Luis Verdugo, que se fue de 5-3, y Estevan Florial, con un jonrón y dos impulsadas. Por los Leones, Franchy Cordero conectó dos cuadrangulares y Sócrates Brito bateó de 3-2.

Tomateros le dieron la vuelta al partido | MEXSPORT
