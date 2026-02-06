¡Será convocado! Álvaro Fidalgo estará con la Selección Mexicana para los partidos de marzo

Es oficial, tras realizar los trámites necesarios ante la FIFA, la Federación Mexicana de Futbol logró conseguir la documentación que llevará a Álvaro Fidalgo, a la Selección Mexicana. Con esto, el volante podrá ser parte de la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo y con miras a poder jugar la Copa del Mundo.



Desde el inicio de la semana, la FMF envió la documentación necesaria a la FIFA para que el originario de España, pudiera jugar con México. Tras un par de días de evaluación, el máximo organismo de futbol dio su respuesta positiva.

La FIFA incluso ya reconoció el movimiento del futbolista al poner su cambio a la Selección Mexicana dentro de la página que registra el cambio de Asociación de los jugadores en el mundo. La lista registra a los jugadores que han transferido su afiliación a una nueva federación miembro para poder participar con sus selecciones representativas.

FIFA registró el cambio de Fidalgo | CAPTURA

Será convocado para marzo

Previo al fichaje de Fidalgo con el Betis de España, se esperaba que el jugador de 28 años viera su debut con la Selección Mexicana en el partido amistoso ante Islandia que se llevará a cabo en Querétaro a finales de este mes. Sin embargo, a esta convocatoria asistirán sólo jugadores de la Liga MX.

Ante esto, el volante deberá esperar un mes más para poder portar el jersey verde el Tricolor, pero será para un partido más importante. El ahora jugador del Betis será parte de la convocatoria que reinaugurará el Estadio Azteca (ahora Estadio Banorte), ante la Portugal de Cristiano Ronaldo.

Además, el futbolista naturalizado también podría jugar en el duelo ante Bélgica que se disputará el último día de marzo en Chicago.

Álvaro Fidalgo vivió su primer día como jugador del Betis |@RealBetis

Javier Aguirre contactará a Fidalgo

Según pudo saber RÉCORD, Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, será el encargado de contactar al futbolista mexico-español, para hacerle saber que será convocado para los dos partidos del equipo en la Fecha FIFA de marzo.

Javier Aguirre durante partido del MEXTOUR | IMAGO7