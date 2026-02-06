Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Contra

UNAM lanza curso gratis para administrar tu dinero y salir de deudas

La UNAM lanzó un seminario gratuito para mejorar las finanzas personales./ Pixabay
Mariana Alcántara Contreras
Mariana Alcántara Contreras 22:08 - 05 febrero 2026
La UNAM destacó que contar con una mejor educación financiera ayuda a las personas a tomar decisiones informadas

Con el propósito de promover una relación más sana y consciente con el dinero, la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la UNAM pondrá en marcha un seminario gratuito enfocado en el fortalecimiento de las finanzas personales, el ahorro y la planeación económica a largo plazo.

La Facultad de Contaduría y Administración organiza el programa enfocado en educación financiera./ Pixabay

La iniciativa responde a una realidad común entre la población: la dificultad para administrar ingresos, controlar gastos y tomar decisiones financieras informadas. A través de este espacio formativo, la universidad busca ofrecer herramientas prácticas que ayuden a mejorar la estabilidad económica y reducir el estrés financiero.

¿Por qué aprender a manejar mejor el dinero?

La falta de conocimientos financieros básicos suele derivar en endeudamiento constante y problemas para cubrir necesidades futuras. Conceptos como el presupuesto, el consumo responsable y la planeación rara vez se aprenden de forma estructurada, lo que impacta directamente en la calidad de vida de las personas.

El seminario busca mejorar el manejo responsable del dinero y la planeación económica./ Pixabay

Por ello, el seminario plantea desde sus primeras sesiones la importancia de comprender cómo funciona el dinero en la vida cotidiana y cómo adoptar hábitos que permitan tomar decisiones más conscientes y sostenibles.

Así será el Seminario de Educación Financiera y Sustentabilidad

Las sesiones se impartirán en formato híbrido, presencial y en línea./ Pixabay

La tercera edición del Seminario de Educación Financiera y Sustentabilidad comenzará el 11 de febrero y está diseñada para personas interesadas en aprender sobre ahorro, inversión, retiro y manejo responsable de recursos, sin necesidad de contar con experiencia previa en temas financieros.

El programa es coordinado por Julio Enrique Lujano Contreras, académico de la División de Investigación de la FCA, quien ha destacado que el enfoque del seminario no es generar ganancias inmediatas, sino fomentar una visión de largo plazo basada en la toma de decisiones informadas.

Las sesiones se llevarán a cabo cada 15 días bajo un esquema híbrido, lo que permitirá asistir de manera presencial en la Facultad de Contaduría y Administración o participar en línea, facilitando el acceso a personas con distintas responsabilidades.

La participación es gratuita y está abierta a cualquier persona interesada. Para solicitar información o registrarse, se debe escribir al correo semefins@gmail.com, una oportunidad para adquirir conocimientos financieros que pueden marcar una diferencia real en el bienestar económico personal y familiar.

El programa está abierto al público en general, sin requisitos académicos./ Pixabay
