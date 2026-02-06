Atlas logra primera victoria del Clausura 2026 con goleada ante Pumas

No hubo 'Ley del ex' en el Estadio Jalisco y Pumas sufrió su segunda goleada consecutiva al hilo. En su reencuentro con Atlas, ahora en el banquillo rival, Roberto Medina se vio superado por Juan Alfaro, que finalmente logró su primera victoria como técnico de las Rojinegras en el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil.

Sanjuana Muñoz encaminó la goleada 4-1 para las tapatías, que llegaron a cinco puntos en el torneo después de siete partidos disputados. En cambio, Pumas -que tuvo un inicio de torneo prometedor- empieza a rezagarse y cayó a la séptima posición, a seis puntos de distancia del actual líder del torneo.

Victoria Acevedo celebra ante Pumas en la victoria de la Jornada 7 del Clausura 2026 | IMAGO 7

Sanjuan Muñoz lidera goleada de Atlas

Después de cinco partidos seguidos invicto, el conjunto universitario cayó 5-1 como visitante a América en la Jornada 6 y este jueves no pudo revertir el camino. Wendy Bonilla ilusionó a Pumas con un resurgir, con un golazo de zurda al minuto 40 que puso el 2-1, pero dos minutos después llegó el doblete de Muñoz que liquidó el juego.

El tanto inicial fue obra de Brenda Ceren al 28', que con un zurdazo al ángulo abrió el marcador. Diez minutos más tarde, Sanjuana se hizo presente con un remate dentro del área chica después de una pérdida de balón en medio campo y una mala salida de Heidi González, que no pudo cortar el servicio raso.

Jugadoras de Atlas en festejo durante la goleada contra Pumas | IMAGO 7

Mientras que su segundo tanto llegó tras un gran servicio de Vanessa Penuna. La estadounidense habilitó sola dentro del área a Muñoz, que controló de pecho sin marca y definió sola ante González, con las zagueras universitarias pidiendo fuera de lugar.

El de la goleada llegó al minuto 59 por medio de Victoria Acevedo en pelota parada, en un grave error de Heidi. La arquera de Pumas quiso cortar el centro cerrado dentro del área chica, pero se siguió de largo y el esférico llegó hasta la mediocampista, que de cabeza no tuvo más que desviar ligeramente la dirección del servicio.

Victoria Acevedo celebra con sus compañeras en la victoria de Atlas contra Pumas | IMAGO 7

¿Cuándo juegan de nuevo Atlas y Pumas?

El equipo rojinegro ahora tendrá la oportunidad de hilar victorias consecutivas, ya que visita a Puebla, equipo que se encuentra en la parte baja de la clasificación con cinco derrotas, 18 goles recibidos y solo uno anotado. Atlas visitará a la Franja en el Estadio Cuauhtémoc el martes 10 de febrero a las 15:45 horas (tiempo del centro de México).