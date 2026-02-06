Serie del Caribe 2026: Así se jugarán las Semifinales del torneo de Beisbol

La Serie del Caribe 2026 ya conoce a sus cuatro Semifinalistas, y el escenario está listo para una posible final histórica entre los dos equipos representantes de México. La jornada del jueves fue clave para definir los enfrentamientos que se disputarán en Guadalajara.

En un duelo fratricida, México Rojo, representado por los Charros de Jalisco, se impuso 4-2 a México Verde, encarnado por los Tomateros de Culiacán. Esta victoria aseguró el pase de los jaliscienses a la siguiente ronda, mientras que los sinaloenses, a pesar de la derrota, también lograron su clasificación.

Junto con los equipos mexicanos aparecen los Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, así como los Leones del Escogido de República Dominicana, quienes fueron el mejor equipo de todo el torneo. Estos dos equipos verán acción ante los mexicanos.

La serie del caribe llega a Jalisco | X @beisboldecaribe

Así clasificaron

Los Cangrejeros de Santurce fueron el último equipo en conseguir su boleto a las Semifinales del torneo. Los boricuas anotaron cuatro carreras en el sexto episodio, para concretar una remontada y vencer el jueves 8-3 a los Federales de Chiriquí, con lo cual aseguraron su sitio en las semifinales de la Serie del Caribe.

Un día antes Los Leones del Escogido se sobrepusieron también a los panameños Federales de Chiriquí , quienes terminaron con un récord de 0-4, con lo que el equipo dominicano aseguró su pasaje a las semifinales de la Serie del Caribe.

México Rojo clasificó al conseguir una marca a 3-1, mientras que México Verde a pesar de tener un récord de 1-2, avanzó a Semifinales, gracias a la combinación de resultados, con el que superarían a los Panameños.

México Rojo vs México Verde en la Serie del Caribe I MEXSPORT

Así se jugarán las Semifinales

La victoria de Puerto Rico sobre Panamá en el primer partido del jueves completó el cuadro de los cuatro mejores equipos del torneo. La República Dominicana, con los Leones del Escogido, se consolidó como el primer clasificado y se medirá a México Verde (Tomateros de Culiacán).

Por su parte, los Charros de Jalisco (México Rojo) aprovecharon su condición de anfitriones para asegurar el segundo puesto de la tabla. Su rival en semifinales será Puerto Rico, representado por los Cangrejeros de Santurce, quienes fueron el tercer equipo en sellar su boleto.

Horarios y un posible Clásico Mexicano en la final

Aunque aún falta por determinar los récords finales de México Verde y República Dominicana, los duelos y horarios ya están confirmados. La acción en el Estadio Panamericano comenzará este viernes a las 14:00 horas con el choque entre Tomateros y Leones, un encuentro que se repetirá en días consecutivos.

El partido estelar de la jornada será a las 19:00 horas, cuando los Charros de Jalisco se enfrenten a los Cangrejeros de Santurce. La gran final está programada para el próximo sábado a las 19:00 horas, tiempo local, en el Estadio Panamericano.