Henry Martin queda inmortalizado con figura en el Museo de Cera

Inmortalizado. La figura de Henry Martín fue develada en el Museo de Cera. Con el jersey actual de América, el capitán y referente de las Águilas recibió un homenaje tras ocho años en el equipo de Coapa. Además de haber revelado su figura, la ‘Bomba’ se dijo orgulloso de lo hecho a lo largo de este lapso y la afición se rindió a su referente en el ataque.

Con 80 aficionados del América, el capitán azulcrema develó su figura en el Museo de Cera. Además de que se le reconoció su trayectoria, el delantero de 33 años no dejo pasar la oportunidad de agradecer a toda la afición por su apoyo. De igual manera, Henry aseguró que aún tiene mucho que dar para ser un referente histórico de las Águilas, por lo que aún tiene varias metas por cumplir para llegar a serlo.

“Me encantaría poder llegar a ser ese referente americanista. Sé que no lo soy, no he llegado a ello, pero espero con el tiempo que me queda, lo pueda alcanzar, sería un logro y un sueño. Quiero quedar campeón de goleo otra vez, ser campeón de nuevo, ir a un Mundial de vuelta; sin metas a corto plazo. No me cierro la puertas a nada, me encantaría cumplir todo lo que un día soñé, así como hoy. Cumplir en unos años el ser de los máximos referentes de la institución”, comentó el capitán americanista.

Henry Martin durante la presentación de su figura de cera | CAPTURA DE PANTALLA

A lo largo de estos años, Henry ha anotado más de 100 goles con el conjunto azulcrema. Sin embargo, su anotación favorita la tiene bastante presente. Por el momento y por lo que representó, la ‘Bomba’ mencionó que el gol que más disfruto es el de penalti ante Cruz Azul en la Final del Clausura 2024, el cual tiene un significado importante.

“Creo que el que más disfruté fue el del bicampeonato en la Final, sabía lo que significaba y la responsabilidad que llevaba, era una presión fuerte pero estaba preparado para ello”, dijo el mexicano sobre el tanto que representó el segundo de los tres títulos que representaron el bicampeonato.

El rostro de la figura de cera de Henry Martin | GINA SÁNCHEZ

HENRY MARTÍN Y SU LEGADO EN AMÉRICA

Henry Martín llegó al América procedente de Xolos en enero de 2018. Tras unos torneos en los que no tenía los mejores registros goleadores, la afición de las Águilas lo señaló en distintas ocasiones. Incluso, en algún momento estuvo cerca de salir de Coapa para llegar a Chivas. Sin embargo, la ‘Bomba’ se quedó y escribió historia con el equipo azulcrema.

Desde 2018, Henry ha disputado 308 partidos con América en distintos torneos. En dichos encuentros, Martín ha marcado 116 goles, tiene registradas 56 asistencias y acumula casi 20 mil minutos de juego. Además, fue campeón de goleo en el Clausura 2023. Sin embargo, en lo colectivo también ha dejado huella importante en Coapa.

En títulos, Henry también ya hizo historia con el conjunto azulcrema. Desde su llegada en 2018, Martín ha levantado cuatro títulos de Liga MX (Apertura 2018, Apertura 2023, Clausura 2024 y Apertura 2024), incluido el histórico tricampeonato. De igual manera, se proclamó campeón de Copa MX, de la Campeones Cup y de un Campeón de Campeones.