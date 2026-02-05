Raphael Veiga derrocha magia en sus primeros entrenamientos con América

La última noticia que reanimó a los fanáticos del Club América fue la llegada de Raphael Veiga, proveniente del Palmeiras. El mediocampista de 30 años llegó con una gran carrera de respaldo detrás de él, además de que gracias a unos videos en redes sociales, se puede ver que el futbolista llegó 100% comprometido con el 16 veces campeón de Liga MX.

Raphael Veiga en su presentación con América I @ClubAmerica

Scratch du Coapa

Desde su llegada al equipo americanista, el futbolista ha estado al pendiente del equipo, y por reglamento no pudo aparecer en la ronda uno de la CONCACAF Champions Cup, así que ni siquiera viajó con el equipo para el juego ante el Olimpia de Paraguay.

Raphael Veiga presente en victoria de América | IMAGO7

Pese a no estar con la plantilla, Veiga no dejo de entrenar y comenzó a tomar ritmo para unirse al equipo en los próximos partidos de la liga, por lo que a la llegada del club, el jugador se metió de lleno en los enterramientos.

A través de las redes sociales, se puede apreciar al jugador brasileño demostrando sus dotes con el balón en el pie; mostrando técnica individual, balón controlado y un buen disparo de media distancia.

¿Cuándo puede debutar Veiga?

Tras hacerse oficial el anuncio de la contratación del sudamericano, las especulaciones de cuando podrá verse dentro del rectángulo de juego crecieron conforme avanzó la semana, sin embargo, los problemas con la VISA de trabajo y el registro de extranjeros generaron más dudas que respuestas.

Ahora con la situación de la VISA arreglada, el nuevo dorsal ‘23’ de las Águilas podrá saltar al Estadio Cuidada de los Deportes el próximo sábado, en el duelo correspondiente a la Jornada 5 del Clausura 2026.

Raphael Veiga con la camiseta de Palmeiras l X:raphaelveiga23

Además del entusiasmo que ha generado entre la afición, en Coapa valoran especialmente la versatilidad que puede aportar Raphael Veiga al esquema táctico. El brasileño puede desempeñarse como mediapunta natural, pero también tiene la capacidad de recargarse a los costados o incluso retrasar metros para participar en la construcción del juego.

En un América que busca protagonismo tanto en la Liga MX como en la CONCACAF Champions Cup, la incorporación de Veiga representa un salto de calidad en la zona creativa. Si logra trasladar al futbol mexicano el nivel que mostró con Palmeiras, donde fue referente y hombre de momentos importantes.