Excompañero de Tom Brady lo amenaza por su neutralidad en el Super Bowl LX: 'Le romperé el trasero'

Asante Samuel, quien fue bicampeón del Super Bowl junto a Tom Brady en los New England Patriots, ha expresado su descontento con el legendario mariscal de campo por su recientes declaraciones.

A pocos días del Super Bowl LX, la atención se ha desviado hacia Brady, a pesar de su retiro. La controversia surgió después de que el exquarterback adoptara una postura neutral sobre el partido, lo que provocó una airada reacción en redes sociales por parte de su antiguo compañero.

Tom Brady, ganador de 7 Super Bowls | AP

La neutralidad de Brady que encendió la polémica

Durante una aparición en el Centro de Medios del Super Bowl LX el pasado miércoles, Brady, ahora copropietario de Las Vegas Raiders, evitó mostrar su apoyo explícito a los Patriots en su enfrentamiento contra los Seattle Seahawks.

"No tengo preferencias en este partido, que gane el mejor equipo. En cuanto a los Patriots, este es un nuevo capítulo en New England. Me alegra que todos hayan recibido con entusiasmo el régimen de Mike Vrabel y a todos los jugadores increíbles que han trabajado tan duro para llegar a esta posición.

Tom Brady en un evento | AP

"Nosotros lo hicimos durante 20 años. Hubo un pequeño paréntesis, pero los Patriots están de vuelta y es un momento muy emocionante para todos en New England", añadió.

La dura respuesta de Asante Samuel

La postura imparcial de Brady no fue bien recibida por Asante Samuel, quien compartió vestuario con él y con el actual entrenador de los Pats, Mike Vrabel.

El exdefensivo no dudó en expresar su frustración en redes sociales, instando a Brady a tomar partido. "Estoy muy decepcionado de que no animes a tu excompañero de equipo, Mike Vrabel, quien está a punto de hacer algo especial. Te voy a dar una paliza en el trasero un día de estos", escribió Samuel.

En otra publicación, añadió: "Brady, no puedes ser el único que gane Super Bowls. No quiero enterarme de que deseas el mal a Drake Maye y a Mike Vrabel".

