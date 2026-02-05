Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora! Caliente.mx - Apuestas deportivas. Recibe de regalo $1,000. Haz clic aquí. ¡Apuesta ahora!
Futbol

¿Cristiano Ronaldo se va de Arabia? El lusitano vuelve a estar fuera de la convocatorio del Al-Nassr

Cristiano Ronaldo en entrenamiento con Al Nassr l X:AlNassrFC_EN
Aldo Martínez 14:35 - 05 febrero 2026
El lusitano volvió a brillar por su ausencia en la alienación del cuadro de medio oriente durante un juego de liga

Cristiano Ronaldo volvió a robarse los reflectores del mundo del futbol, una vez más tras su ausencia en una convocatoria del Al-Nassr, equipo de la Arabia Saudi Pro League. El cuadro amarillo no contará con el Bicho para el duelo correspondiente a la Jornada 20 ante el Ittihad FC.

Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano
Cristiano Ronaldo festeja un gol Al-Nassr | X: @Cristiano

¿Por qué no va a jugar CR7?

Con información de Fabrizio Romano, Cristiano no cuenta actualmente con una lesión o un problemas con la directiva como se rumoró hace unos días, por lo que su ausencia por segunda jornada consecutiva es un total misterio.

Cristiano Ronaldo apunta a dejar el futbol árabe | AP

Aunque el periodista italiano sí adelantó que la liga de Arabia actualmente vive unos momentos de ‘tensión’ con la Liga de Arabia, por lo que podría haber intereses de por medio extra cancha.

Otra posibilidad con relación a la ausencia de Ronaldo en la convocatoria del Al-Nassr podría ser por el cumpleaños del futbolista, pues sus 41 años se cruzaron con la agenda de la liga.

¿Nuevos aires?

Aunque la salida de Cristiano Ronaldo de la liga de medio oriente parece por el momento imposible, los momentos en lo últimos días dentro de la liga podría ser determinantes y cambiar el destino del jugador de la Selección de Portugal.

Por el momento no hay ningún reporte oficial que pueda dar indicio o pista de un posible cambio del lusitano, sin embargo, con unos meses de distancia con el Mundial de 2026, la idea de un cambio de aires suena contraproducente para CR7.

Cristiano Ronaldo apunta a dejar el futbol árabe | AP

La ausencia del delantero portugués no ha pasado desapercibida entre los aficionados, quienes rápidamente encendieron las redes sociales con teorías sobre su futuro inmediato. Desde un posible descanso estratégico para dosificar cargas hasta rumores de desacuerdos internos, el nombre de Cristiano volvió a colocarse en el centro de la conversación mediática, demostrando que su figura sigue generando impacto dentro y fuera de la cancha.

Mientras tanto, el Al-Nassr deberá afrontar un compromiso clave sin su principal referente ofensivo, situación que pone a prueba la profundidad del plantel y la capacidad del equipo para responder en momentos de incertidumbre.

Cristiano Ronaldo con playera de entrenamiento l @AlNassrFC_EN
